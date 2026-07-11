O echipă de cercetători susține că a realizat una dintre cele mai importante descoperiri din domeniul biotehnologiei: dezvoltarea unor forme de viață complet sintetice capabile să crească, să se hrănească și să se reproducă. Potrivit specialiștilor, este pentru prima dată când o celulă creată artificial se comportă într-un mod comparabil cu o celulă naturală. Realizarea le aparține profesorilor de la Universitatea din Minnesota, care au denumit noua celulă SpudCell.

Rezultatele cercetării ar putea deschide noi direcții în dezvoltarea biotehnologiilor și a organismelor sintetice proiectate pentru scopuri precise.

Potrivit cercetătorilor, aceasta este „prima celulă sintetică cu un ciclu celular complet” care poate „crește, replica genomul său, se poate diviza și poate fi supusă selecției și competiției de-a lungul mai multor generații”, spun experții.

Oamenii de știință consideră că această reușită reprezintă un pas important în înțelegerea mecanismelor fundamentale ale vieții și în dezvoltarea unor organisme artificiale capabile să îndeplinească funcții bine definite.

Specialiștii afirmă că tehnologia ar putea marca începutul unei noi etape în dezvoltarea bioeconomiei și a biologiei sintetice.

„Sperăm că începem adevărata eră a bioeconomiei, cu ajutorul tehnologiei care le va permite oamenilor să proiecteze biologie”, au mai spus oamenii de știință.

În viitor, astfel de organisme sintetice ar putea avea aplicații în numeroase domenii, inclusiv în dezvoltarea unor tratamente împotriva cancerului, în captarea dioxidului de carbon sau în producerea unor materiale și substanțe utile pentru industrie.

Totodată, cercetarea ar putea contribui la o mai bună înțelegere a conceptului de viață și a proceselor esențiale care permit funcționarea unei celule.

Deși rezultatele sunt considerate promițătoare, cercetătorii subliniază că SpudCell se află încă într-un stadiu foarte timpuriu de dezvoltare.

Celula sintetică este alcătuită din aproximativ 150–200 de molecule, în timp ce o celulă naturală poate conține miliarde de molecule.

În forma actuală, SpudCell poate crește, se poate hrăni și se poate reproduce timp de aproximativ cinci generații, însă are nevoie de condiții atent controlate. Pentru a se divide o dată la aproximativ 12 ore, cercetătorii trebuie să îi furnizeze constant nutrienți și să o mențină la o temperatură de 30 de grade Celsius.

Prin comparație, bacterii precum E. coli se divid aproximativ o dată la 30 de minute.

În prezent, SpudCell nu își poate produce singură proteinele necesare funcționării, motiv pentru care trebuie alimentată periodic de cercetători.

Chiar și așa, oamenii de știință consideră că rezultatele obținute reprezintă doar primul pas către dezvoltarea unor organisme sintetice tot mai complexe, cu aplicații importante în medicină, industrie și protecția mediului.