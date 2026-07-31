Sportivi din 12 țări participă, începând de vineri, la Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică și la concursul internațional RomGym Trophy – Nadia 10, organizate la Oradea Arena, a anunțat Federația Română de Gimnastică. Competițiile se desfășoară pe durata întregului weekend, iar câștigătorii vor fi desemnați duminică, în cadrul finalelor programate în fața publicului orădean.

Oradea găzduiește una dintre cele mai importante competiții internaționale de gimnastică aerobică din acest an. La start se află sportivi de mai multe categorii de vârstă, de la juniori care participă la primele întreceri internaționale până la gimnaști din elita mondială.

Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică și concursul RomGym Trophy – Nadia 10 au debutat vineri la Oradea Arena.

Cele două competiții reunesc sportivi din 12 țări, care vor concura timp de trei zile în probele programate de organizatori.

Gimnaștii vor prezenta exerciții care combină dificultatea tehnică și componenta artistică, în încercarea de a obține cele mai bune punctaje și de a se califica în finalele de duminică. Publicul are astfel posibilitatea de a urmări atât juniori aflați la începutul parcursului internațional, cât și sportivi cu experiență la cel mai înalt nivel.

Evenimentul internațional este organizat la Oradea Arena pentru al doilea an la rând.

Organizatorii au pregătit condițiile necesare desfășurării probelor și primirii sportivilor, oficialilor și spectatorilor pe durata întregului weekend.

Competiția aduce în același loc participanți din mai multe țări și oferă publicului acces la întreceri de gimnastică aerobică desfășurate la nivel internațional.

Întrecerile continuă sâmbătă și duminică, potrivit programului competițional.

În ultima zi vor avea loc finaleleCupei Mondiale de Gimnastică Aerobică și ale concursului internațional RomGym Trophy – Nadia 10.

La finalul probelor vor fi desemnați câștigătorii și vor fi acordate medaliile pentru fiecare categorie.

Spectatorii care doresc să urmărească întrecerile din tribune își pot cumpăra bilete prin platforma Eventbook.

Evenimentul este transmis integral și în direct pe YouTube, pentru cei care nu pot ajunge la Oradea Arena.

Competiția este organizată cu sprijinul sponsorilor și partenerilor, printre care Asociația Dedeman, D&C Auto Oradea, Continental Forum Oradea, Continental Hotels, Orhideea Natalia, Moreau, B&B Collection, Scientific Skincare, Bucovina, Gymnova, prin Sportlife Group, Matrix și Brenntag.