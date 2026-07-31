Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs în zona orașului Napoli, fiind resimțit puternic de locuitori, relatează publicația italiană Il Mattino. Potrivit sursei citate, seismul este considerat una dintre cele mai puternice mișcări telurice resimțite în ultima perioadă în zonă. Locuințe fără electricitate, iar oamenii au ieșit pe străzi

În cartierul Fuorigrotta, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în urma cutremurului.

Totodată, numeroși locuitori au ieșit din locuințe și s-au adunat pe străzi, speriați de intensitatea seismului, potrivit Il Mattino.