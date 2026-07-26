Activitatea seismică din zona Vrancea a fost intensă în noaptea de sâmbătă spre duminică. În mai puțin de șase ore, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a raportat trei cutremure produse în regiune.

Primul cutremur a fost înregistrat sâmbătă, 25 iulie, la ora 23:20, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la o adâncime de 89 de kilometri.

Potrivit datelor INCDFP, cutremurul a avut loc în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

Cel mai puternic seism al nopții a fost înregistrat duminică, 26 iulie, la ora 02:35. Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, și a avut magnitudinea 3,5 pe scara Richter.

Seismul a fost localizat la o adâncime de 147,7 kilometri, caracteristică activității seismice intermediare din această regiune. Potrivit INCDFP, epicentrul s-a aflat la aproximativ 56 de kilometri est de Brașov, 57 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri nord de Ploiești, 73 de kilometri sud de Focșani și 91 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Seria de seisme a continuat la ora 04:52, când un al treilea cutremur a fost raportat în zona seismică Vrancea, de această dată în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la o adâncime de 18,8 kilometri.

Cutremurul a fost localizat în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad.

Producerea mai multor cutremure într-un interval scurt nu este neobișnuită pentru zona Vrancea, considerată cea mai activă regiune seismică din România și una dintre cele mai importante zone tectonice din Europa.

Cele mai multe seisme înregistrate în această regiune au magnitudini reduse și nu provoacă pagube. Activitatea este însă monitorizată constant de specialiști, deoarece zona Vrancea este cunoscută pentru producerea unora dintre cele mai puternice cutremure resimțite în România.