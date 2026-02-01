Cutremur produs în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut mișcarea seismică

Un cutremur a fost înregistrat în România, în această după-amiază la ora 16:14:18 în zona seismică Vrancea Buzău. După cum au anunțat specialiștii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcarea seismică nu a fost una de amploare și a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter. Și s-a produs la o adâncime de 138 de kilometri.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) cutremurul a avut magnitudinea ml 3.7, şi s-a produs la adâncimea de 138.0 km fiind de intensitate: I

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km NV de Buzău, 60km V de Focşani, 61km SE de Sfântu-Gheorghe, 65km E de Braşov, 75km NE de Ploieşti.

Anul trecut, în ziua de 15 octombrie, în România s-a petrecut un cutremur mai puțin obișnuit. Mișcarea seismică a avut magnitudinea de 4 grade și s-a produs la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adâncime de doar 5 kilometri și a fost resimțit în apropierea orașelor Satu Mare (22 km), Baia Mare (34 km) și Zalău (55 km).

Zona Satu Mare nu este cunoscută pentru activitate seismică frecventă, ceea ce face evenimentul de miercuri unul atipic pentru această regiune a țării.

Activitate seismică fusese înregistrată și în ultimele zile ale lunii, în zonele cunoscute pentru astfel de fenomene. Unul dintre ele, la ora 8:36, un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri, fiind localizat la 30 km vest de Focșani și 67 km nord de Buzău.

În total, în luna octombrie, România a fost zguduită de zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,7 grade pe scara Richter. Cele mai puternice seisme din acest an, ambele de 4,4 grade, s-au produs pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.