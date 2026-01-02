China a inaugurat cel mai lung tunel de autostradă din lume, în inima munţilor Tianshan

China bifează o nouă realizare spectaculoasă odată cu deschiderea celui mai lung tunel rutier din lume. Amplasată în masivul Tianshan, construcția poartă numele de Tianshan Shengli și se întinde pe 22,13 kilometri prin inima munților, în provincia Xinjiang din China, informează odditycentral.com.

Pe 26 decembrie 2025, China a bifat un nou record pe harta marilor sale proiecte de infrastructură, deschizând circulației cel mai lung tunel rutier din lume. Tunelul Tianshan Shengli, cu o lungime de 22,13 kilometri, reduce drastic timpul de deplasare între nordul și sudul regiunii Xinjiang: de la câteva ore pe trasee montane dificile, la aproximativ 20 de minute.

Munții Tianshan, care se întind pe aproape 2.500 de kilometri prin centrul Xinjiangului, au reprezentat mult timp o barieră naturală majoră, separând provincia în două zone distincte. Până acum, traversarea lanțului muntos presupunea drumuri înguste și sinuoase, la altitudini ce ajungeau la 4.000 de metri, iar iarna accesul era adesea blocat din cauza condițiilor meteo extreme. Noul tunel schimbă radical această realitate, oferind o rută sigură și rapidă pe tot parcursul anului.

Construcția s-a desfășurat la circa 3.000 de metri altitudine, într-o zonă cu activitate seismică intensă, falii geologice complexe și temperaturi care pot coborî iarna până la minus 42 de grade Celsius. În ciuda acestor condiții, inginerii chinezi au reușit să finalizeze lucrarea în doar cinci ani.

Infrastructura include două galerii distincte, câte una pentru fiecare sens de circulație, completate de un tunel central destinat evacuării și operațiunilor de mentenanță. Chiar și în aceste condiții dure de relief și climă, finalizarea forării în doar patru ani este considerată una dintre cele mai rapide performanțe de acest tip la nivel mondial.

Miao Baodong, inginer la China Communications Construction Co., compania responsabilă de proiect, a declarat că realizarea tunelului a fost posibilă datorită utilizării unor tehnologii de ultimă generație. Acestea au inclus metode avansate de cartografiere și proiectare pentru tuneluri de mari dimensiuni, tehnici de construcție inovatoare și sisteme inteligente de management.

Tunelul Tianshan Shengli reprezintă elementul central al autostrăzii expres Urumqi–Yili, care leagă direct nordul și sudul Xinjiangului. Dincolo de importanța sa practică, construcția este considerată o realizare emblematică, reflectând progresele spectaculoase ale Chinei în domeniul infrastructurii în ultimele două decenii.

Noul tunel nu este o excepție pe autostrada care străbate lanțul muntos, ci face parte dintr-un ansamblu impresionant de lucrări subterane. Sunt porțiuni în care un tunel se încheie, iar drumul iese la suprafață doar pentru câteva zeci de metri, traversând un viaduct, înainte de a intra din nou în munte. Această succesiune de structuri transformă întreaga autostradă într-o capodoperă inginerească, realizată într-un relief extrem de dificil.

Sectorul central al autostrăzii din regiune, cu o lungime de 116 kilometri, este cel mai solicitant din punct de vedere geografic. Aici au fost construite nu mai puțin de 17 tuneluri și 36 de poduri mari și medii, care însumează aproape 70 de kilometri de infrastructură complexă. În acest context, tunelul Tianshan Shengli își câștigă statutul de cel mai lung tunel rutier de autostradă din lume.

În Norvegia, un tunel de 24,5 kilometri este folosit ca drum național, cu restricții stricte de viteză. Elveția deține recordul absolut ca lungime, cu tunelul de bază Gotthard, de 57 de kilometri, dar acesta este rezervat exclusiv traficului feroviar. Varianta rutieră a tunelului Gotthard are doar 17 kilometri, iar cel de-al doilea tub, destinat separării sensurilor de circulație, se află abia acum în construcție, la 45 de ani de la inaugurarea primului.

Spre deosebire de aceste exemple, tunelul din China a fost proiectat încă de la început pentru trafic intens, având ambele sensuri de circulație complet funcționale, cu câte două benzi pe sens și bandă de urgență, ceea ce îl transformă într-un reper major al infrastructurii rutiere moderne.