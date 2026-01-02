Invazia modelelor chinezești ieftine zdruncină piața mașinilor electrice la mâna a doua

Piața vehiculelor electrice second-hand traversează o perioadă neașteptată, pe fondul apariției tot mai multor modele noi, mai ieftine, provenite din China. Pentru cei interesați, este o oportunitate, însă pentru proprietarii care intenționează să își vândă mașinile electrice, va fi puțin profitabilă, informează Express.

Prețurile mașinilor electrice rulate din Marea Britanie se află pe o pantă accentuat descendentă, pe fondul interesului tot mai mare al cumpărătorilor pentru modele mai accesibile, provenite în special din China. Un raport recent arată că valoarea medie a unui vehicul electric second-hand a ajuns la aproximativ 25.000 de lire sterline, în condițiile în care, în urmă cu trei ani, aceeași categorie se vindea cu aproape 39.000 de lire. Diferența înseamnă o depreciere de circa 14.000 de lire sterline.

Platforma auto online Cazoo atrage atenția că trendul nu pare să se oprească aici. Potrivit estimărilor companiei, în următoarele 12 luni prețurile ar putea coborî chiar spre pragul de 20.000 de lire sterline, pe măsură ce oferta continuă să se diversifice.

Un factor important în această evoluție este creșterea rapidă a prezenței constructorilor chinezi pe piața britanică. Exporturile globale de automobile electrice din China au avansat cu 87% luna trecută, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la aproape 200.000 de unități. Acest val de modele mai ieftine pune presiune directă pe valorile de revânzare ale mașinilor deja existente pe piață.

În același timp, studiul Cazoo indică o schimbare clară de mentalitate în rândul consumatorilor. Așa-numitul „snobism al mărcii” este în scădere, șase din zece britanici declarând că ar lua în considerare achiziția unei mașini electrice chinezești, în detrimentul unor branduri consacrate precum Tesla, BMW sau Hyundai.

Studiul realizat de Cazoo arată că nivelul de recunoaștere a brandurilor chinezești este redus: doar patru din zece britanici au auzit de BYD, iar Jaecoo este cunoscut de numai 12% dintre respondenți. Această situație persistă în ciuda faptului că Jaecoo dispune deja de o rețea solidă, cu aproximativ 90 de dealeri în Regatul Unit.

Datele vamale chineze arată o dinamică puternică a exporturilor auto. Deși cele mai mari volume au fost livrate către Mexic și piețele asiatice, Europa a înregistrat cea mai accelerată creștere, cu un avans de aproape 66%, până la 43.000 de unități exportate.

BYD (Build Your Dreams), este unul dintre cei mai importanți producători chinezi care își extind prezența pe piețele occidentale. Fondată în Shenzhen, în ianuarie 2003, compania vinde modele precum Seal U, Dolphin și Atto 3.

După 2020, BYD Auto a intrat pe o traiectorie de creștere rapidă, iar în 2022 a renunțat complet la producția de vehicule cu motor termic, concentrându-se exclusiv pe mașini cu energie nouă. Anul 2024 a marcat un record istoric pentru grup, cu 4,3 milioane de vehicule vândute la nivel global, cu 41% mai mult decât în anul anterior.

Pe de altă parte, Jaecoo este un brand foarte tânăr, lansat în 2023, dar care mizează pe un produs bine adaptat cerințelor pieței europene. În Marea Britanie, compania promovează în special modelul JAECOO E5, un SUV electric compact, poziționat ca fiind accesibil, cu un design robust și un interior bogat în tehnologie.

Vehiculul oferă o autonomie de aproximativ 400 de kilometri, grație bateriei de 61,1 kWh. Denumirea mărcii reflectă identitatea sa: o combinație între termenul german „Jäger”, care înseamnă „vânător”, și cuvântul englezesc „cool”.

Lucy Tugby, reprezentantă a platformei auto Cazoo, atrage atenția că pe piața britanică de mașini rulate vor începe să apară tot mai multe vehicule electrice produse în China, în special de mărci precum BYD. Potrivit acesteia, primii cumpărători ai acestor modele, care le-au achiziționat în urmă cu câțiva ani, încep deja să le înlocuiască cu versiuni mai noi.

În același timp, Tugby subliniază că ofensiva comercială a acestor producători pe piața din Regatul Unit este în plină desfășurare. Extinderea accelerată a brandurilor chinezești ar urma să se traducă, în următorii ani, printr-o creștere semnificativă a ponderii lor atât în segmentul mașinilor noi, cât și în cel al autoturismelor second-hand.

Acest fenomen vine într-un moment dificil pentru sectorul vehiculelor electrice din Marea Britanie, deja afectat de măsuri fiscale recente. Cancelarul Rachel Reeves a anunțat luna trecută că se introduce o nouă taxă care va intra în vigoare din aprilie 2028. Astfel, șoferii de mașini electrice vor fi taxați cu 3 pence pentru fiecare milă parcursă, iar cei care conduc hibride plug-in vor plăti 1,5 pence pe milă. Sumele vor fi ajustate anual în funcție de inflație.