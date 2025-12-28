Prototip revoluționar. Motor electric pe roți, capabil de 1.000 de cai putere fiecare

Producătorul de motoare electrice YASA a dezvăluit un prototip inovator de motor electric montat direct în roată. Tehnologia propune un sistem capabil să genereze peste 1.000 de cai putere pe fiecare roată, oferind perspective revoluționare pentru designul viitoarelor vehicule electrice, informează livescience.com.

Motorul, dezvoltat de YASA, o filială a Mercedes-Benz care furnizează componente și pentru Ferrari, impresionează prin greutatea sa de doar 12,7 kilograme, dar și prin performanța remarcabilă. Acesta poate furniza simultan până la 1.000 de cai putere sau o putere constantă de 469–536 CP pe perioade mai lungi.

Reprezentanții companiei subliniază că noul motor depășește propriul record neoficial: un propulsor de 11,8 kilograme care genera 738 de cai putere. Un Nissan Leaf 2025 este echipat cu un singur motor de 214 CP, chiar și Tesla Model S, un model electric de top, folosește trei motoare pentru a atinge aproximativ 1.020 CP.

Secretul performanței excepționale a motorului YASA constă în tehnologia cu flux axial. Spre deosebire de motoarele tradiționale cu flux radial, care sunt mai lungi și cilindrice, având un stator ce înconjoară rotorul, motoarele cu flux axial seamănă mai degrabă cu o clătită: rotorul și statorul au formă de disc, iar fluxul magnetic circulă paralel cu axul motorului. Această arhitectură compactă permite obținerea unei puteri impresionante într-un motor mult mai mic decât cele convenționale, explică specialiștii YASA.

YASA a prezentat un design de motoare electrice care promite să transforme greutatea și eficiența vehiculelor electrice, fără a se baza pe materiale rare. Conceptul său ar putea reduce semnificativ masa mașinilor electrice, oferind totodată oportunități pentru performanțe și autonomie mai mari.

Compania susține că înlocuirea sistemului clasic de propulsie cu motoare integrate în roți ar putea economisi aproximativ 200 kg, iar pentru vehiculele concepute de la zero pentru această tehnologie, economiile ar putea ajunge la 500 kg. Această reducere se datorează și frânării regenerative avansate, care capturează energia generată în timpul frânării și o redirecționează pentru reîncărcarea bateriei, în loc să o piardă sub formă de căldură.

Conform estimărilor companiei, implementarea acestui sistem ar putea permite eliminarea frânelor de pe puntea spate, precum și a arborilor de transmisie. Practic, energia produsă de rotația roților este transformată în electricitate de motoarele integrate, care încetinesc vehiculul în același timp. Această abordare eficientizează utilizarea frânelor tradiționale, economisind greutate și spațiu.

Deși tehnologia este momentan orientată spre supermașini și vehicule electrice de înaltă performanță, motoarele cu flux axial oferă perspective pentru modele cu autonomie extinsă și componente mai puține și mai ușoare. Reducerea volumului necesar pentru sistemul de propulsie permite producătorilor să optimizeze aerodinamica sau să ofere mai mult spațiu interior pentru pasageri și bagaje.

Joerg Miska, CEO-ul YASA, a afirmat că noua tehnologie a companiei depășește limitele sistemelor convenționale cu motoare integrate în roată. Potrivit acestuia, inovația reprezintă un progres semnificativ pentru dezvoltarea vehiculelor electrice mai ușoare, mai eficiente și cu performanțe superioare.