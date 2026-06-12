Jurnalistul Mirel Curea a reacționat după ce Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat o hotărâre prin care constată existența unui „atac fără precedent” la adresa independenței justiției.

Secția pentru Judecători a CSM a constatat, în ședința de marți, existența unui „atac fără precedent” la adresa independenței justiției și a decis apărării independenței judecătorilor. Hotărârea a fost adoptată în urma unei ample analize a acțiunilor și pozițiilor publice ale clasei politice, ale mass-media, ale unor ONG-uri și persoane publice, cu impact asupra independenței justiției, program din iulie 2025.

Toate cele 239 de instanțe s-au întrunit în adunările generale ale judecătorilor, iar 98,6% dintre judecătorii prezenți reprezentând 84% din totalul judecătorilor în funcție - au denunțat „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de putere politică”.

CSM a transmis că acțiunile de denigrare „nu au urmărit urmărirea actului de justiție, ci au avut ca efect promovarea unor modificări impuse în privința regulilor și a persoanelor aflate în func-cheie ale sistemului judiciar”. Totodată, sistemul judiciar a fost supus unor „manifestări explicite de ostilitate” din partea unor exponenți ai factorului politic, „generate în mod evident de dorință de acumulare a capitalului politic și de exercitare a unui control asupra justiției”. Hotărârea va fi comunicată Comisiei Europene, Parlamentului European, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și Președintelui României și Guvernului.

„Dacă ar fi avut ceva de spus în vremea Gestapoului «Coldea-Kovesi», m-ar fi interesat ce au spus acum CSM și magistrații. Am mai povestit, deși aveam mulți prieteni magistrați, oameni care știau că pot avea încredere totală în mine și în discreția mea, nu de la ei am aflat de Protocoale, ci de la un ofițer superior SRI, care era îngrozit de ceea ce se petrecea. Omul nici măcar nu mă cunoștea prea bine, dar a considerat că este de datoria lui să informeze un jurnalist și a riscat. Ceea ce mi-a povestit depășea imaginația mea în materie de posibile forme de cancer statale. Am bănuit chiar că-mi întinde o capcană.

Am încercat să verific cele aflate de la prietenii magistrați. Toți, dar absolut toți, fie au negat, fie mi-au spus că așa ceva nu este posibil. Așadar, să fie sănătoși absolut toți magistrații, cu tot cu pensii, cu tot CSM-ul și cu toată Inspecția lui, deținător al centurii negre la spălarea tuturor nemernicilor care au transformat Justiția românească într-o parașută roasă de boli venerice. Generalizezi? Se poate, dar am motive temeinice. Mai bine zis, am «indicii temeinice», nu doar «suspiciuni rezonabile», nu standard după care sunt nenorociți oamenii”, a scris Mirel Curea pe Facebook.