CSM anunță concursuri pentru sute de posturi în justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat organizarea unor concursuri pentru ocuparea a sute de posturi de judecători, procurori și auditori de justiție. Decizia a fost anunțată de Alin Ene, membru CSM, care a explicat că măsura a fost luată după ce instituția nu a primit un răspuns din partea Guvernului privind solicitările de deblocare a posturilor.

Alin Ene a afirmat că sistemul de justiție are nevoie de stabilitate și a transmis că CSM va continua procedurile pentru ocuparea posturilor disponibile.

„În contextul lipsei vreunui răspuns din partea guvernului demis, azi, 9 iulie, plenul CSM și-a asumat, în unanimitate, să declanșeze:

Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru 240 de posturi de auditor de justiție;

Concursul de admitere în magistratură pentru:

110 posturi de judecător (+20 pe lista suplimentară);

60 posturi de procuror (+15 pe lista suplimentară).

Termenul limită pentru înscriere este 10 august 2026.

Prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc în data de 4 octombrie 2026. Mai multe detalii vor fi publicate pe site-ul CSM în data de 17 iulie 2026, potrivit calendarului estimativ aprobat azi.

110 posturi de judecător (+20 pe lista suplimentară);

60 posturi de procuror (+15 pe lista suplimentară).

Termenul limită pentru înscriere este 10 august 2026.

Prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc în data de 4 octombrie 2026. Mai multe detalii vor fi publicate pe site-ul CSM în data de 17 iulie 2026, potrivit calendarului estimativ aprobat azi. Mult succes tuturor!”, scrie Ene pe Facebook.

În aceeași perioadă, Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat recursul din dosarul privind plata unor restanțe salariale pentru magistrați și personalul auxiliar.

Procesul vizează Guvernul României și Ministerul Finanțelor, după ce au existat dispute privind achitarea acestor sume. Instanța supremă nu a dat o decizie definitivă și a amânat pronunțarea pentru data de 23 iulie 2026.

Dosarul a fost deschis după ce, în martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să acționeze în instanță Guvernul pentru neplata unor drepturi salariale restante din sistemul judiciar.

Executivul a pierdut procesul la Curtea de Apel București, iar ulterior premierul Ilie Bolojan a anunțat intenția de a sesiza Curtea Constituțională privind existența unui posibil conflict juridic de natură constituțională între ÎCCJ și Guvern referitor la plata restanțelor salariale din justiție.