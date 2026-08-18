Jinny Lu, o cățelușă mops în vârstă de 6 ani, a primit marea onoare de a fi încoronată al 50-lea „Cel mai urât câine din lume” în weekend, potrivit YahooNews.

A fost a patra oară când Jinny Lu a participat la concursul „Cel mai urât câine din lume”, care are loc anual în timpul târgului din comitatul Sonoma, la Sonoma County Fairgrounds din Santa Rosa, California. Anul acesta, competiția a avut loc pe 14 august și a sărbătorit cea de-a 50-a ediție.

Concursul celebrează „imperfecțiunile care fac toți câinii speciali și unici”, promovând în același timp adopțiile de câini, potrivit The New York Times.

În timpul competiției, se iau în considerare trecutul și povestea câinelui, iar printre câștigătorii anteriori se numără animale de companie care „întruchipează rezistența și inspirația”.

Jinny Lu este cunoscută pentru limba ei moale și ochii ieșiți din orbite. A fost vicecampioană în 2025.

Conform biografiei sale, mopsul a fost „găsit într-o cutie de lemn pe vreme geroasă în munții Coreei de Sud”.

De asemenea, are tendința să se strecoare pe scaunele de bucătărie și să-și bage limba în bolurile cu mâncare ale tuturor, conform The New York Times. Îi place să stea la soare, să salute vizitatorii și să se cuibărească.

Curiozitatea ei este că urlă la reflexia ei în oglindă.

Mopsul a câștigat un trofeu, 5.000 de dolari și o excursie la New York pentru o apariție în emisiunea „Today” de luni.

Jinny Lu va apărea și pe dozele de bere MUG Root Beer în ediție limitată. Compania este sponsor al competiției.

„Jinny Lu a fost adoptată prin Pug Rescue acum 4 ani și, de atunci, a fost o sursă constantă de năzbâtii și bucurii”, potrivit unui comunicat al MUG.

Locul doi din acest an a fost o chihuahua albinoasă Pomeranian pe nume Pinky, care are un bot roz. A luat acasă 3.000 de dolari și un trofeu.

Locul trei i-a revenit lui Otto, un metis de chihuahua cu palatoschizis, care a primit 2.000 de dolari și un trofeu.

Deși titlul de Cel Mai Urât Câine din Lume nu se simte neapărat ca o onoare sau ceva ce oamenii ar vrea să câștige, competiția este o dovadă că locul de unde vii nu te definește.

„Concursul Cel Mai Urât Câine din Lume nu a fost niciodată despre găsirea celui mai urât câine din lume”, a declarat Mandy Clendenen, CEO al Asociației Agricole Sonoma-Marin, potrivit revistei People.

Unii oameni consideră conceptul competiției drept crud, dar scopul nu este de a face de rușine câinii. Scopul concursului este de a evidenția câinii unici, individualitatea și frumusețea lor interioară.

De asemenea, ajută la promovarea adopției de animale de companie prin prezentarea câinilor uimitor de ciudați și afectuoși care așteaptă să fie adoptați și iubiți.

„De 50 de ani, acest eveniment a celebrat unicitatea fiecărui câine, împărtășind în același timp un mesaj important de compasiune, salvare și acceptare”, a spus Clendenen, conform People. „Este incredibil să vezi cum o mică tradiție locală a devenit un eveniment care cucerește inimile din întreaga lume.”