Mâncarea pentru câini și pisici se schimbă în 2026, iar producătorii introduc tot mai multe ingrediente asociate până acum cu alimentația umană, de la probiotice și postbiotice până la acizi grași Omega-3, extracte vegetale și alte ingrediente funcționale, potrivit National Library of Medicine.

Tendința este legată de interesul crescut pentru sănătatea animalelor de companie și de faptul că proprietarii caută alimente care să ofere beneficii dincolo de simpla acoperire a necesarului nutrițional.

Cercetările publicate în 2026 arată că industria pet-food se îndreaptă către formule concepute pentru obiective precise: sănătatea digestivă, imunitate, controlul greutății, piele și blană, articulații, îmbătrânire sănătoasă și, în unele cazuri, funcția cognitivă.

În paralel, specialiștii atrag atenția că existența unui ingredient pe etichetă nu înseamnă automat că beneficiul promis este demonstrat pentru orice animal.

Probioticele sunt printre cele mai cunoscute ingrediente funcționale. Ele sunt microorganisme vii care, administrate în cantități adecvate, pot avea efecte benefice asupra organismului.

În alimentația câinilor și pisicilor, interesul pentru probiotice este legat în special de microbiomul intestinal și de sănătatea digestivă. O analiză publicată în 2026 arată că probioticele sunt cercetate pentru efectele asupra microbiotei, digestiei și unor componente ale răspunsului imun.

În același timp, cercetătorii subliniază o problemă importantă: efectele pot depinde de tulpina probiotică, de animal și de doză. Nu toate produsele probiotice au aceeași compoziție sau aceleași dovezi clinice.

O tendință mai nouă este reprezentată de postbiotice, adică preparate obținute din microorganisme inactive și componente ale acestora, despre care se consideră că pot avea efecte biologice.

Avantajul tehnologic este important pentru industria pet-food. Spre deosebire de microorganismele vii, postbioticele nu trebuie menținute în viață pe durata procesării și depozitării. Acest lucru le poate face mai ușor de integrat în anumite produse.

În 2026, cercetarea asupra postbioticelor se află însă într-o etapă în care există interes crescut, dar și întrebări privind eficiența diferitelor formule. O analiză recentă arată că rezultatele disponibile nu sunt încă suficiente pentru a considera toate tipurile de postbiotice echivalente sau universal eficiente.

Industria folosește tot mai des termenul de ingrediente funcționale pentru componente adăugate cu un scop care depășește furnizarea de energie și nutrienți de bază.

Printre exemplele analizate în literatura de specialitate se află uleiul de pește și acizii grași Omega-3, probioticele, prebioticele, anumite fibre, glucosamina, antioxidanții și extractele vegetale. Aceste ingrediente sunt asociate cu obiective precum susținerea articulațiilor, digestiei, pielii și blănii sau a sănătății generale.

Direcția este confirmată și de industria de profil. Un sondaj realizat la începutul lui 2026 în rândul profesioniștilor din sectorul pet-food a indicat ingredientele funcționale destinate unor beneficii specifice pentru sănătate drept principala tendință menționată pentru anul respectiv: 50% dintre respondenți au indicat această categorie.

O altă schimbare este apropierea dintre limbajul folosit pentru hrana animalelor și cel din industria alimentară pentru oameni.

Ingrediente vegetale, polifenoli, surse de Omega-3 și alte componente bioactive apar tot mai frecvent în formulele promovate pentru câini și pisici. Cercetările recente includ polifenolii, extractele vegetale și alte substanțe bioactive în categoria ingredientelor investigate pentru nutriția funcțională a animalelor.

Conceptul de „superaliment” trebuie însă privit cu atenție. Un ingredient poate avea proprietăți nutritive interesante, dar asta nu înseamnă că simpla sa prezență într-o hrană garantează un efect medical sau că este necesar pentru orice câine ori pisică.

Tendința nu se oprește la ingrediente. Cercetarea se îndreaptă și către nutriția de precizie, cu formule adaptate vârstei, stării fiziologice, rasei sau anumitor probleme de sănătate.

În cazul probioticelor, cercetători din 2026 discută inclusiv despre dezvoltarea unor formule mai bine adaptate speciilor și gazdelor, deoarece efectele unui microorganism pot varia în funcție de animal.

Această direcție se reflectă și în lansările comerciale. O analiză a produselor funcționale lansate între 2016 și 2025 a identificat creșteri ale formulărilor și declarațiilor legate de digestie, imunitate, articulații, piele și blană, tract urinar și controlul greutății.

Deși piața se dezvoltă rapid, literatura științifică atrage atenția asupra unei diferențe importante între popularitatea unui ingredient și nivelul dovezilor disponibile.

O analiză publicată în 2026 recomandă studii clinice mai lungi și metode mai uniforme pentru evaluarea alimentelor funcționale destinate animalelor. Pentru probiotice, de exemplu, există rezultate promițătoare, dar dovezile sunt încă fragmentate, mai ales în cazul pisicilor și al efectelor pe termen lung.

Prin urmare, o hrană care conține un ingredient funcțional nu trebuie privită automat ca un tratament. Alimentația animalului trebuie adaptată speciei, vârstei, greutății și stării sale de sănătate, iar în cazul unor probleme medicale recomandările medicului veterinar rămân esențiale.