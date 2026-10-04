Cum să citești meniul de la restaurant ca să mănânci mai ieftin

Meniul unui restaurant nu este doar o listă de preparate. Este un instrument de vânzare gândit să te influențeze. Dacă știi cum să-l citești, poți evita câteva capcane clasice și poți cheltui mai puțin fără să renunți la o masă bună.

Multe meniuri elimină simbolul monetar și scriu doar „42” în loc de „42 lei”. Fără „lei”, creierul percepe mai greu că este vorba despre bani reali și acceptă mai ușor prețuri mai mari. Primul filtru ar trebui să fie întotdeauna coloana de prețuri. Scanează întâi sumele, apoi citește ce primești pentru ele.

„Piept de pui crocant, marinat în ierburi proaspete de grădină, servit pe un pat de piure cremos de cartofi cu ulei de trufe” sună impresionant. În realitate, poate fi un simplu piept de pui cu piure. Cu cât descrierea este mai poetică și mai detaliată, cu atât crește șansa să plătești mai mult pentru ingrediente comune. Caută esența preparatului, nu atmosfera creată de cuvinte.

Ochii cad natural în zona din dreapta-sus și în centru. Acolo restaurantele pun de obicei preparatele cu cel mai mare profit. Felurile încadrate în chenar, scrise cu alt font sau evidențiate grafic sunt, în multe cazuri, cele pe care localul vrea să le vândă prioritar. Nu înseamnă că sunt proaste, dar merită comparate cu opțiunile mai discrete din restul paginii.

Prețurile rotunde (45 lei) dau senzația de local premium și justifică sume mai mari. Prețurile cu zecimale (44,90 lei) par mai calculate și uneori mai accesibile, deși diferența este nesemnificativă. Nu alege un preparat doar pentru că prețul „sună” mai bine. Compară valoarea reală.

Înainte să comanzi, stabilește-ți un buget maxim. Citește meniul de două ori: prima dată doar prețurile, a doua oară preparatele. Ignoră deocamdată chenarele și descrierile florite. Abia după ce ai eliminat ce depășește bugetul, alege ce te atrage cu adevărat.

Meniul este construit să te ghideze. Dacă îl citești invers – întâi prețurile, apoi conținutul – preiei tu controlul asupra notei de plată.