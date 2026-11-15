Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Luca Niculescu a greșit atunci când le-a cerut miniștrilor să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. În opinia sa, premierul ar fi trebuit să stabilească direct măsurile care trebuie aplicate, fără să lase decizia la latitudinea membrilor Cabinetului. Băsescu susține că eliminarea sporurilor acordate bugetarilor ar trebui să fie una dintre primele măsuri.

Fostul șef al statului a criticat modul în care premierul a abordat problema reducerii cheltuielilor publice. Traian Băsescu consideră că responsabilitatea stabilirii măsurilor îi revine direct prim-ministrului, care ar trebui să transmită clar ce modificări trebuie făcute.

„Ar fi incorect să-i declar incapabili de acum. Trebuie să le dăm o șansă că vor face ceva. Am văzut o greșeală pe care am mai văzut-o la alte guverne, premier le-a dat sarcină miniștrilor să reducă cheltuielile. Nu va obține nimic. Șeful Guvernului trebuie să zică asta este, și se face. Nu… i-a vedeți voi ce faceți. Nu băieți, de mâne nu mai plătim sporturi. Și facem două legi, a salariilor și a sporturilor. Și cei din privat au drept la sporturi.”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte consideră că reducerea cheltuielilor cu aparatul administrativ trebuie să reprezinte o prioritate pentru Guvern. Acesta susține că sporurile ar trebui eliminate, iar plata salariilor să rămână principala obligație financiară a statului față de angajați.

„Reducerea de cheltuieli de la aparatul funcționăresc. Dacă aș fi Guvern, mâine aş tăia toate sporurile.

Atunci când dai poporului ultima resursă, poporul trebuie să stie că deficitul va trebui plătit tot din buzunarul poporului. Dar si poporul, si politicienii se fac că nu stiu, atunci când isi dublează salariile, îşi dau sporuri.

Să nu plângă acum, pentru că au admirat momentele când au crescut pensiile cu 60%, salariile cu 80%. Toată lumea era fericită. Ştiau foarte bine şi beneficiarii, si politicienii că banii ăia sunt din împrumut. Împrumutăm în continuare pentru că, deşi am ajuns la o datorie de 240 de miliarde in momentul de faţă, cred ca va ajunge la 250 miliarde de euro până la 31 decembrie.

Bolojan a greşit, a pus frână economiei. Ţara trebuie să-şi reducă cheltuielile cu propriul aparat funcţionăresc. Dacă aş fi la Guvern, mâine aş anula toate sporurile. Oblgatia statului e să le dea salariul, nu si sporurile.”, a mai spus fostul președinte.

Fostul șef al statului a comentat și solicitările pentru creșterea veniturilor pensionarilor și angajaților. Traian Băsescu a făcut referire la perioada în care România a înregistrat dezechilibre economice, în timpul Guvernului condus de Călin Popescu-Tăriceanu, susținut de PSD.

„Eu îi văd pe toate televiziunile că vor mărirea salariilor, pensiilor.

Eu am avut curaj să-mi asum o situație creată de Guvernul Tăriceanu susţinut de PSD. În timpul Guvernului Tăriceanu, România a devenit junk. Împreună cu PSD, au batjocorit toate resursele ţării de a trebuit să luam măsuri foarte dure.

Acum suntem în situaţia în care domnul premier şi ministrul de Finanţe ar trebui să aibă curaj să spună unde suntem și care sunt măsurile”, a adăugat Traian Băsescu.