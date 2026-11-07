Premierul Luca Niculescu a cerut ministerelor și instituțiilor publice să pregătească planuri pentru reducerea cheltuielilor, primele propuneri fiind așteptate până la sfârșitul săptămânii viitoare. Șeful Executivului a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, la Cernavodă, că măsurile vor fi analizate înainte de luarea unor decizii. Demersul are loc în perioada pregătirii bugetului de stat pentru 2027, care trebuie aprobat până la sfârșitul acestui an.

Premierul Luca Niculescu a declarat că a transmis în ședința de Guvern instrucțiuni prin care fiecare minister și instituție publică trebuie să identifice soluții pentru diminuarea propriilor cheltuieli.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, în timpul unei conferințe de presă organizate la Cernavodă, unde șeful Executivului a fost întrebat ce măsuri de economisire intenționează să aplice la Palatul Victoria și în celelalte instituții guvernamentale. Luca Niculescu a explicat că nu dorește să impună aceeași metodă tuturor ministerelor. În schimb, fiecare instituție va trebui să propună măsuri adaptate propriului mod de funcționare.

Primele planuri concrete ar urma să ajungă la Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare, urmând să fie analizate înaintea stabilirii măsurilor.

”Am dat în şedinţa de Guvern aceste instrucţiuni pentru ca fiecare minister, fiecare instituţie să vină să prezinte planuri prin care pot să îşi reducă cheltuielile. Sincer, nu cred că dacă aş veni de la Palatul Victoria şi aş spune faceţi toţi în modul X sau în modul Y ar fi cea mai bună soluţie. Sau nu ştiu dacă ar fi, nu este prima soluţie la care ne gândim. Prima la care ne gândim este cea pe care am dat-o în lucru şi sper ca până la finalul săptămânii viitoare să avem primele propuneri concrete. Vom vedea care sunt, le vom analiza”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a afirmat că instituțiile statului trebuie să își gestioneze mai atent resursele financiare înainte ca autoritățile să ia în calcul alte măsuri care ar putea afecta populația.

În același timp, Luca Niculescu a vorbit despre necesitatea îmbunătățirii colectării veniturilor la buget, activitate pentru care Guvernul colaborează cu Ministerul Finanțelor.

Șeful Executivului a menționat și creșterea economică, despre care a afirmat că se așteaptă să se producă în 2027.

”Este important ca cheltuielile statului să fie cât mai bine chibzuite, pentru că trebuie să cerem întâi de la noi înainte de a cere de la ceilalţi. Dar mai sunt şi alte piste pentru a creşte veniturile statului. O colectare mai bună şi aici lucrăm strâns cu Ministerul de Finanţe. Creşterea economică pe care o aştept şi nu cred că va fi o aşteptare în van pentru anul viitor, în aşa fel încât românii să poată trăi mai bine”, a declarat premierul Niculescu.

Prezent la conferința de presă, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat că măsurile de diminuare a cheltuielilor trebuie stabilite în funcție de particularitățile fiecărui minister.

Oficialul a afirmat că economiile bugetare nu ar trebui să afecteze activitatea instituțiilor și că rezultatele trebuie luate în calcul atunci când sunt stabilite măsurile. Potrivit acestuia, reducerea cheltuielilor trebuie realizată fără deteriorarea modului în care funcționează ministerele.

”Există o specificitate la nivelul fiecărui minister şi e important ca acele măsuri să vină la pachet şi cu rezultat. Adică nu este totuna doar să reduci cheltuielile şi lucrurile să meargă prost după aceea. Trebuie să reduci cheltuielile, dar lucrurile să meargă la fel de bine ca şi înainte. Şi asta o spun ca experienţă, ce am găsit la Ministerul Energiei”, a transmis ministrul Energiei.