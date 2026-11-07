Premierul Luca Niculescu a declarat în timpul unei vizite la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, că proiectul hidrotehnic Bala 2 devine o prioritate pentru Guvern. Anunțul vine după repornirea Unității 1, care a fost oprită aproximativ 100 de zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Lucrările urmăresc asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor existente și a viitoarelor unități 3 și 4.

Premierul Luca Niculescu a vizitat sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, împreună cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, după reluarea activității Unității 1. Reactorul a fost repornit vineri seară, după o perioadă de aproximativ trei luni în care producția de energie a fost afectată de scăderea accentuată a nivelului Dunării.

Șeful Executivului a declarat, într-o înregistrare video publicată pe pagina de Facebook a Guvernului, că a urmărit din camera de comandă creșterea treptată a capacității de producție.

„S-a încheiat o situaţie serioasă. Timp de o sută de zile, centrala de la Cernavodă nu a furnizat energie în România. Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă alături de colegii mei şi am văzut cum nivelul furnizării de energie creşte în fiecare oră. Acum suntem la 50% din ceea ce poate produce Unitatea 1 şi până la capătul următoarelor 24 de ore capacitatea de producere a energiei va fi de 100%”, a afirmat premierul pe reţeaua socială.

Potrivit lui Luca Niculescu, Unitatea 1 asigură aproximativ 8% din consumul de electricitate al României. Revenirea reactorului în sistemul energetic național ar urma să reducă necesarul de importuri și presiunea asupra alimentării cu energie, în special în orele de consum ridicat.

Premierul a prezentat și impactul financiar al perioadei în care centrala nu a putut produce energie. Potrivit estimărilor comunicate de acesta, pierderile provocate de oprirea activității timp de aproximativ 100 de zile se ridică la un miliard de lei, echivalentul a circa 200 de milioane de euro.

Luca Niculescu a comparat valoarea pierderilor cu suma necesară realizării lucrărilor de adâncire a canalului prin care apa Dunării ajunge la centrală.

În aceste condiții, Guvernul intenționează să acorde prioritate proiectului Bala 2, destinat creșterii debitului de apă disponibil pentru răcirea reactoarelor nucleare.

Premierul a declarat că dificultățile provocate de nivelul Dunării au depășit estimările realizate anterior de specialiști. Potrivit explicațiilor primite de la conducerea centralei, o asemenea situație nu fusese anticipată nici într-un interval de 100 de ani.

Luca Niculescu a solicitat instituțiilor implicate să trateze cu prioritate proiectul Bala 2, care ar urma să permită direcționarea unei cantități mai mari de apă către Cernavodă.

„Mi-au explicat domnii directori că studiile de predictibilitate indică faptul că o astfel de situaţie nu era estimată nici într-o sută de ani. Iată că s-a întâmplat. De aceea, este neapărat nevoie ca Guvernul României să se aplece cu prioritate asupra acestei chestiuni. Proiectul Bala 2, care prevede posibilitatea ca mai multă apă să ajungă la centrala de la Cernavodă, devine o prioritate şi solicit tuturor instituţiilor să se aplece cu maximă seriozitate şi dedicare asupra acestui proiect. El va furniza apă atât pentru răcirea unităţilor 1 şi 2, cât şi celor care vor fi construite, unităţile trei şi patru”, a arătat Luca Niculescu, subliniind că lucrările de dragare pe cursul fluviului trebuie derulate în permanenţă şi în regim de urgenţă.

Proiectul este avut în vedere atât pentru funcționarea celor două reactoare existente, cât și pentru asigurarea necesarului de apă al unităților 3 și 4, care urmează să fie construite.

Premierul a cerut, de asemenea, continuarea lucrărilor de dragare a Dunării, pentru menținerea condițiilor necesare alimentării centralei cu apă.