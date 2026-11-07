Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, efectuează sâmbătă o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național. Repornirea reactorului a avut loc vineri, după mai bine de trei luni de la oprirea provocată de nivelul scăzut al Dunării. Unitatea 2 rămâne deocamdată oprită.

Vizita premierului Luca Niculescu și a ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă este programată sâmbătă, de la ora 10:00. La încheierea vizitei, cei doi oficiali urmează să susțină declarații de presă. Deplasarea are loc la o zi după ce Nuclearelectrica a anunțat revenirea Unității 1 în Sistemul Energetic Național, în urma operațiunilor de repornire începute miercuri.

Nuclearelectrica a confirmat vineri, printr-un document transmis Bursei de Valori București, finalizarea operațiunilor de resincronizare a Unității 1.

Compania a anunțat că procedurile necesare repornirii reactorului s-au desfășurat cu respectarea normelor de siguranță și nu au afectat securitatea nucleară, angajații centralei sau populația.

Conform datelor Transelectrica, sâmbătă, la ora 6:30, Centrala de la Cernavodă asigura 5,53% din producția totală de energie electrică a României, echivalentul unei puteri de 272 MW.

Cu o săptămână înaintea vizitei, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a afirmat că autoritățile nu au realizat un calcul oficial al pierderilor generate de deconectarea centralei nucleare de la Sistemul Energetic Național. Oprirea reactoarelor a fost determinată de scăderea nivelului Dunării sub limita necesară pentru asigurarea apei de răcire.

Ministrul a explicat că efectele financiare nu se limitează la compania care operează centrala, ci se răsfrâng asupra întregii țări, în contextul prețurilor la care România importă energie electrică. Miercuri, Nuclearelectrica anunțase începerea procedurilor de repornire a Unității 1, după ce au fost îndeplinite condițiile minime de funcționare. Compania estima atunci reconectarea reactorului la rețeaua națională pentru data de 6 noiembrie.

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioara, a declarat că reluarea operațiunilor a fost posibilă după verificarea condițiilor necesare pentru funcționarea în siguranță.

„Începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1, odată cu îndeplinirea condiţiilor minime pentru pornirea în deplină siguranţă, este un pas important, aşteptat deopotrivă de companie, de autorităţi şi de public".

Acesta a afirmat că societatea continuă să pregătească măsuri pentru limitarea efectelor unor eventuale situații similare.

„Reconectarea unităţii la SEN este necesară pentru securitatea energetică şi stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiştii centralei au derulat, cu profesionalism şi responsabilitate, activităţi specifice pentru menţinerea unităţilor în condiţii sigure. Le mulţumesc pentru tot efortul susţinut. Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanţe se vor repeta.

Împreună cu autorităţile competente şi partenerii, lucrăm la soluţii concrete pe termen scurt, mediu şi lung, care să crească disponibilitatea instalaţiilor în situaţia reapariţiei unui eveniment similar şi să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare", a declarat Mihai Gioara.

În timp ce Unitatea 1 a revenit în Sistemul Energetic Național, repornirea Unității 2 depinde în continuare de evoluția nivelului Dunării.

Nuclearelectrica a explicat că funcționarea primului reactor necesită cantități importante de apă pentru răcire, ceea ce determină reducerea nivelului din bazinul de aspirație.

"Prin urmare, pornirea Unităţii 2 depinde de o creştere susţinută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiţii, Unitatea 2 va putea fi repornită şi sincronizată ulterior la SEN", a mai transmis compania.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a fost oprită complet în luna august, după ce ambele unități au fost scoase din funcțiune din cauza debitului redus al Dunării.

Unitatea 1 a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată gradual la 13 august 2026. În lipsa unui volum suficient de apă pentru răcirea reactoarelor, centrala nu a mai putut produce energie electrică.