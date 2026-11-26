Republica Moldova introduce mai multe măsuri pentru a preveni eventualele întreruperi de energie electrică, căldură și carburanți în perioada sezonului rece. Autoritățile vor limita exportul de motorină atunci când stocurile din țară sunt prea mici, vor acorda prioritate transporturilor de carburanți la frontieră și pe calea ferată și vor reduce consumul de energie în instituții și spații comerciale.

Cetățenii sunt îndemnați să folosească mai puțin energia electrică în orele de vârf. De asemenea, li se recomandă să evite utilizarea ascensoarelor în anumite intervale, pentru a nu risca să rămână blocați în cazul unor eventuale deconectări.

Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor, în ședința din 25 noiembrie. Reuniunea a avut loc după ce Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile. Scopul este asigurarea necesarului de energie și carburanți, protejarea stocurilor și reducerea consumului în perioadele în care rețeaua este cel mai solicitată.

Una dintre măsurile importante vizează stocurile de motorină de la Portul Internațional Liber Giurgiulești. Exportul și reexportul acestui carburant vor fi permise doar dacă în depozite se află mai mult de 7.500 de tone. Sunt prevăzute și anumite excepții.

Cantitățile de produse petroliere standard disponibile în depozitele portului vor fi raportate zilnic Serviciului Vamal. Totodată, produsele petroliere standard plasate în regimurile vamale prevăzute de decizie nu vor mai putea fi ulterior exportate sau reexportate.

Autoritățile vor să se asigure că motorina disponibilă rămâne în țară și poate ajunge la consumatori.

În același timp, camioanele care transportă carburanți spre Republica Moldova vor avea prioritate la trecerea frontierei. Acolo unde infrastructura permite, vor fi amenajate benzi dedicate. Și trenurile care aduc produse petroliere vor beneficia de prioritate absolută pe rețeaua feroviară națională.

Pentru a menține importurile de motorină, Guvernul va modifica temporar mecanismul de calcul al prețului maxim pentru motorina standard.

Măsura va fi aplicată până la 30 noiembrie inclusiv. La calcul vor fi luate în considerare cotațiile internaționale Platts CIF Med Cargo. În plus, va fi introdus un adaos de 25 de dolari pentru fiecare tonă, peste marja comercială specifică.

Totodată, va fi suspendată temporar aplicarea Hotărârii ANRE nr. 426/2026, care vizează modificarea acestei marje.

Prețul maxim de comercializare a motorinei standard la stațiile PECO va continua să fie stabilit și reglementat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Pentru a avea suficiente resurse în perioadele cu un consum ridicat, autoritățile vor limita exportul de energie electrică.

Astfel, între orele 17:00 și 22:00, capacitățile alocate pentru exportul energiei electrice în ziua următoare vor fi reduse la zero. Energia disponibilă va fi folosită cu prioritate pentru necesitățile consumatorilor din Republica Moldova.

Producătorii și furnizorii de energie regenerabilă vor putea face tranzacții pe parcursul zilei. Acest lucru le va permite să corecteze diferențele dintre cantitățile de energie planificate și cele produse efectiv.

Dacă energia disponibilă în țară nu va acoperi consumul, iar posibilitățile obișnuite de cumpărare vor fi epuizate, Moldelectrica va putea solicita energie de urgență din sistemele statelor vecine.

De asemenea, centralele de termoficare vor putea produce mai multă energie electrică atunci când sistemul are nevoie. Acestea vor funcționa în limitele capacităților tehnice și cu respectarea condițiilor de siguranță.

Pentru a permite producția la capacitate maximă, unele reguli privind producerea energiei termice, penalitățile și recunoașterea cheltuielilor de producție vor fi adaptate temporar.

Comisia precizează că deconectările consumatorilor vor fi ultima soluție.

„Deconectările vor fi aplicate doar ca ultimă soluție, cu protejarea obiectivelor de importanță vitală. Nu sunt planificate deconectări la moment, iar în caz de necesitate, cetățenii vor fi informați cu referire la acest subiect”, a anunțat Comisia.

Pentru a evita închiderea simultană a mai multor stații PECO, Comisia a aprobat și reguli temporare privind utilizarea unor sisteme de măsurare a combustibilului.

Este vorba despre echipamentele pentru care certificarea a fost retrasă, dar care se aflau deja în exploatare la 21 octombrie 2026. Acestea vor putea fi folosite temporar pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere și a gazelor lichefiate, până la înlocuire.

Toate sistemele vizate trebuie schimbate cel târziu până la 24 decembrie 2026. Laboratoarele acreditate vor acorda prioritate verificării echipamentelor noi. În același timp, vor continua să verifice și sistemele existente, până la înlocuirea acestora. Pe durata perioadei de tranziție, interdicțiile de utilizare și amenzile administrative aferente vor fi suspendate.

Economii vor trebui să facă și autoritățile publice centrale și locale. Acestea vor reduce consumul instituțional de carburanți cu cel puțin 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul iluminatului public, consumul de energie electrică trebuie redus cu cel puțin 50%.

Totuși, iluminatul stradal va fi păstrat în zonele unde este necesar pentru siguranța oamenilor și a circulației rutiere. Aceste sectoare vor fi identificate de autoritățile locale împreună cu Poliția.

Instituțiile publice vor trebui să identifice și alte posibilități de economisire a energiei, în special dimineața și seara, când consumul este mai mare.

Reducerea consumului nu trebuie să afecteze sănătatea oamenilor, siguranța publică sau funcționarea serviciilor esențiale.

Spitalele, centrele de comandă, dispeceratele și sistemele de comunicații ale serviciilor de urgență vor fi protejate de eventualele deconectări. Excepție vor face doar situațiile de avarie majoră. În acest caz, reconectarea lor va avea prioritate absolută.

Măsurile vizează și centrele comerciale, magazinele și alte clădiri publice.

Administratorii acestora vor trebui să reducă iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil. Luminile din încăperile în care nu se află nimeni vor trebui stinse.

Iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar va fi deconectat. Aceeași regulă se aplică pentru vitrine și havuzuri.

Totuși, firmele luminoase care indică denumirea magazinelor și unităților comerciale vor putea rămâne aprinse în timpul programului de lucru.

O altă măsură vizează scările rulante. Acestea vor avea program de funcționare limitat și vor fi oprite între orele 06:00 și 09:00, precum și între 17:00 și 22:00.

Întreprinderile care consumă cantități mari de energie electrică vor trebui să-și reorganizeze activitatea. Este vorba inclusiv despre companiile care utilizează cuptoare electrice, echipamente de sudură sau instalații de topire. Procesele cu cel mai mare consum vor trebui programate în afara orelor de vârf.

Și operatorii de apă și canalizare vor adapta programul de funcționare a pompelor. Aceștia vor utiliza mai eficient apa din bazinele de acumulare, pentru a reduce consumul de electricitate în perioadele aglomerate.

Autoritățile le cer și consumatorilor casnici să contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului energetic.

Cele mai importante intervale sunt dimineața, între orele 06:00 și 09:00, și seara, între 17:00 și 22:00. În aceste perioade, consumul de energie electrică la nivel național este ridicat.

Oamenii sunt încurajați să amâne, dacă este posibil, activitățile care consumă multă energie. De exemplu, pot folosi mașinile de spălat, cuptoarele electrice sau alte aparate mari consumatoare în afara orelor de vârf.

O recomandare specială vizează utilizarea ascensoarelor. Cetățenii sunt îndemnați să evite lifturile între orele 06:00 și 09:00 dimineața și între 18:00 și 22:00 seara.

Măsura este una de precauție. În cazul unei întreruperi neașteptate a energiei electrice, oamenii ar putea rămâne blocați în ascensoare.

Administratorii blocurilor și clădirilor dotate cu lifturi vor trebui să afișeze această recomandare la parter, în apropierea ascensoarelor.