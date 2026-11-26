Republica Moldova ar putea avea propria producție de drone interceptoare începând cu anul 2027. Proiectul ar urma să fie realizat cu ajutorul tehnologiei transferate de Ucraina. Pentru a pune în aplicare această inițiativă, autoritățile trebuie să modifice legislația până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care susține că țara are nevoie urgentă de echipamente pentru protejarea spațiului aerian.

În același timp, șefa statului a respins acuzațiile potrivit cărora cooperarea militară cu Ucraina ar încălca neutralitatea Republicii Moldova sau ar transforma țara într-o țintă militară. Maia Sandu a explicat că acordul permite preluarea unor tehnologii deja dezvoltate și testate, fără a pierde timp cu proiectarea unor soluții de la zero.

„Acest acord de apărare nu încalcă Constituția, dar ne permite să obținem acest transfer de tehnologie, pentru că nu avem timp să inventăm noi lucruri care deja au fost inventate. Evident, avem nevoie de aceste interceptoare ca să ne protejăm de dronele care vin peste noi. Anul viitor, cu siguranță, lucrurile se vor întâmpla”, a declarat Maia Sandu pe 25 noiembrie, la Jurnal TV.

Întrebată dacă dezvoltarea unei capacități de producție a dronelor ar putea expune Republica Moldova unor riscuri suplimentare, președinta a atras atenția că incidentele aeriene au loc deja. Neutralitatea constituțională nu a împiedicat încălcarea spațiului aerian al țării.

Maia Sandu a criticat contradicția dintre solicitările de consolidare a apărării și acuzațiile aduse atunci când autoritățile încearcă să găsească soluții concrete pentru protecția populației.

„Dacă e să-i ascultăm pe oamenii aceștia care, pe de o parte, strigă 'faceți ceva, trebuie să ne protejați, că zboară dronele și pun în pericol viața oamenilor', iar în momentul în care vrem să producem echipamente care să ne ajute să ne protejăm spațiul aerian vin cu alte acuzații și spun că devenim o țintă. Noi nu producem nimic astăzi, nici măcar lucruri mult mai elementare și mai puțin sofisticate. Și oricum aceste drone ajung în spațiul nostru aerian”, a subliniat șefa statului.

Președinta a mai spus că securitatea regională se află într-o perioadă dificilă. Republica Moldova are resurse mult mai mici decât statele membre NATO, precum România sau Polonia. Din acest motiv, consideră Maia Sandu, autoritățile trebuie să învețe din experiența altor țări și să investească în capacități proprii de apărare.

În aceeași emisiune, Maia Sandu a comentat informațiile apărute în presa rusă și germană despre o presupusă propunere a Moscovei privind federalizarea Republicii Moldova. Potrivit acestor relatări, Rusia ar fi încercat să introducă subiectul în discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina.

Scenariul vehiculat ar presupune transformarea Republicii Moldova într-un stat federal, format din trei entități: Republica Moldova, regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia. Modelul ar aminti de Memorandumul Kozak din 2003. Potrivit informațiilor apărute în presă, fiecare dintre cele trei entități ar urma să aibă posibilitatea de a organiza referendumuri privind independența, în cazul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Maia Sandu a afirmat că nu există confirmări oficiale privind discutarea unei asemenea propuneri în cadrul negocierilor. Ea nu exclude însă că Rusia ar putea încerca, la un moment dat, să avanseze o astfel de idee.

„Nu s-a discutat. Deci nu s-a confirmat această informație din nicio sursă de la oamenii care au participat la aceste discuții. Acum, bineînțeles, nu ar fi o mare surpriză dacă, la un moment dat, rușii ar vrea să discute așa ceva. Pentru că, evident, ei nu au respect pentru statele din regiune și nu doar din regiune. Noi, cu același succes, le putem recomanda să facă referendum în Cecenia”, a declarat președinta.

Șefa statului a insistat că suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova nu pot constitui obiectul unor negocieri purtate de alte state. Potrivit acesteia, partenerii internaționali susțin respectarea frontierelor recunoscute ale țării.

„Toată lumea, cu excepția Rusiei, respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova și nu avem noi cum să ajungem pe masa de discuții”, a conchis Maia Sandu.

Ideea federalizării Republicii Moldova a mai fost promovată de Moscova. Cel mai cunoscut proiect în acest sens este Memorandumul Kozak, elaborat în 2003 de Dmitri Kozak. Acesta ocupa atunci funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin.

Documentul propunea transformarea Republicii Moldova într-o federație asimetrică, alcătuită din trei entități. Republica Moldova, regiunea transnistreană și Găgăuzia. Proiectul prevedea crearea unui parlament bicameral. În această structură, reprezentanții Tiraspolului și ai Găgăuziei ar fi avut o influență importantă asupra deciziilor adoptate la nivel federal.

Un alt element controversat era menținerea trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă îndelungată. Prin mecanismul instituțional propus, regiunea transnistreană ar fi obținut pârghii importante de influență asupra politicilor întregului stat.

La acea vreme, președintele Vladimir Voronin susținuse inițial proiectul și urma să îl semneze în noiembrie 2003, în prezența liderului rus Vladimir Putin. În ultimul moment, însă, șeful statului a renunțat la semnare. Decizia a venit după protestele opoziției și discuțiile cu reprezentanții partenerilor occidentali. În consecință, vizita lui Vladimir Putin la Chișinău a fost anulată, iar memorandumul nu a mai fost semnat.