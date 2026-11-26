Din cuprinsul articolului Cartea Electronică de Identitate. Calendarul de aplicare și actele necesare

Românii aflați în străinătate pot solicita, începând de săptămâna viitoare, eliberarea cărții electronice de identitate la misiunile diplomatice și oficiile consulare, a anunțat joi premierul Luca Niculescu. Măsura se aplică în prima etapă doar cetățenilor care au domiciliul în România.

Anunțul a fost făcut la începutul ședinței de Guvern, premierul precizând că autoritățile lucrează și la simplificarea procedurilor pentru documentele necesare.

„Ne orientăm atenţia şi către românii care studiază, muncesc şi trăiesc în afara graniţelor. Începând de săptămâna viitoare, cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare eliberarea cărţii electronice de identitate. Colegii de la ministerele Afacerilor Externe şi Interne lucrează la o modalitate mai simplă pentru obţinerea online a dovezii domiciliului, pentru că în prima etapă serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, care au domiciliul în România”, a declarat Luca Niculescu.

Anterior, marți seară, ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat punerea în transparență decizională a proiectului de Hotărâre de Guvern, menționând data de 2 decembrie pentru startul depunerii cererilor.

„Am pus în transparenţă proiectul de Hotărâre de Guvern prin care românii din străinătate vor putea solicita Cartea Electronică de Identitate la consulate chiar din 2 decembrie. Vrem să începem această nouă etapă mai devreme decât era prevăzut iniţial”, a anunțat Dan Neculăescu.

Potrivit ministrului de Externe, în această primă fază, solicitarea poate fi depusă doar de românii cu domiciliul în țară care se pot prezenta la consulat cu toate documentele în original, inclusiv dovada domiciliului. Ce urmează pentru românii cu domiciliul în străinătate

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) lucrează în paralel la extinderea serviciului și pentru cetățenii care au domiciliul stabilit în afara țării.

„Se lucrează şi la o modalitate mai simplă pentru obţinerea online a dovezii domiciliului şi sper să avem veşti bune curând pe acest proces. Nu îi uităm pe românii cu domiciliul în străinătate, continuăm munca tehnică alături de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne pentru a deschide acest serviciu şi pentru ei în etapa următoare”, a adăugat ministrul de Externe.

Imediat după ce Hotărârea de Guvern va fi adoptată, programările pentru eliberarea cărții electronice de identitate se vor putea face prin platforma eConsulat.ro.