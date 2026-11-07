Republica Moldova. Moldovenii aflați peste hotare nu vor fi aduși cu forța în țară în cazul unui conflict militar. Proiectul noii legi privind starea de asediu și starea de război nu prevede o asemenea măsură. Afirmația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Oficialul a respins informațiile apărute în spațiul public despre o eventuală întoarcere obligatorie a diasporei. Acesta a precizat că documentul se află încă în etapa consultărilor publice.

Ministrul susține că autoritățile Republicii Moldova nu au mecanisme legale prin care să oblige cetățenii aflați în alte state să revină în țară. Potrivit acestuia, proiectul stabilește doar o procedură pentru persoanele care doresc să contribuie la apărarea țării. Acestea vor putea solicita informații și sprijin de la ambasadele sau consulatele Republicii Moldova.

Anatolie Nosatîi a explicat că documentul nu conține o asemenea prevedere. Mai mult, nici nu ar exista instrumente prin care statul să poată impune întoarcerea cetățenilor din alte țări.

„Nu există nicio pârghie prin care cineva să fie adus cu forța, de exemplu, din Irlanda, Italia sau alte țări. Nu scrie și nici nu poate fi îndeplinit. Singura noutate este că, în caz de necesitate, cine vrea să-și apere țara știe unde să bată la ușă ambasadă sau consulat. Atât!”, a declarat ministrul.

Oficialul a mai amintit că Republica Moldova are, încă din 2004, o lege care reglementează starea de asediu și starea de război. Aceasta nu a fost însă aplicată până în prezent.

Ministrul i-a îndemnat pe cetățeni să verifice informațiile din surse oficiale și să nu distribuie mesaje false despre conținutul proiectului.

„Sunt sigur că ați auzit ca și mine că diaspora va fi adusă forțat acasă. Nu-i adevărat! Cuvântul «diasporă» nu apare nicăieri în proiectul de lege”, a precizat Anatolie Nosatîi.

Subiectul a fost abordat recent și de președinta Maia Sandu. Șefa statului a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă o legislație actualizată pentru eventualitatea unui război sau a instituirii stării de asediu.

Maia Sandu a explicat că inițiativa face parte din procesul de modernizare a cadrului legal din domeniul apărării. Legea anterioară, adoptată în 1992, nu mai corespunde realităților actuale. Astfel, noul proiect include prevederi întâlnite și în legislația altor state.

Președinta a criticat însă modul în care Ministerul Apărării a comunicat despre inițiativă. Potrivit acesteia, instituția trebuia să explice din timp prevederile documentului, pentru a evita interpretările eronate și folosirea subiectului în scopuri politice.

Totodată, Maia Sandu a subliniat că existența unor reguli pentru situații grave nu înseamnă că autoritățile își doresc ca Republica Moldova să ajungă într-un asemenea scenariu.

Proiectul elaborat de Ministerul Apărării urmărește înlocuirea legislației actuale privind regimul stării de asediu și al stării de război. Documentul stabilește condițiile în care pot fi instituite aceste regimuri, atribuțiile instituțiilor statului și măsurile care ar putea fi aplicate pe durata lor.

Printre prevederi se numără limitarea temporară a circulației persoanelor și a vehiculelor. Autoritățile ar putea introduce reguli speciale pentru traversarea frontierei de stat, dar și pentru activitatea instituțiilor publice și a agenților economici.

Proiectul mai prevede posibilitatea evacuării populației din anumite zone, organizarea adăposturilor și introducerea unor măsuri de carantină sau de protecție sanitară.

Un alt capitol important se referă la mobilizarea rezerviștilor. Potrivit documentului, aceștia nu ar putea părăsi localitatea în care au domiciliul permanent sau reședința pentru o perioadă mai mare de 12 ore fără acordul scris al comandantului. Permisiunea ar putea fi acordată în situații justificate.

De asemenea, persoanele care vor primi ordine de chemare vor trebui să se prezinte la locul și la data indicate de autorități. Acestea vor avea obligația să îndeplinească sarcinile pentru care au fost mobilizate.

Proiectul include și posibilitatea rechiziționării unor bunuri în interes public. În anumite condiții, persoanele vizate ar putea fi obligate să pună la dispoziția statului bunurile solicitate de autorități.

Proiectul legii privind starea de asediu și starea de război a fost publicat pentru consultări publice pe 3 noiembrie. Termenul pentru transmiterea propunerilor și observațiilor este 17 noiembrie 2026. Până la adoptare, documentul poate suferi modificări în urma consultărilor.