Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, i-a cerut liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să își retragă afirmațiile privind românii care beneficiază de sistemul de asistență socială german. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul PSD a solicitat scuze pentru comunitatea românească din Germania și a invocat contribuția a peste 500.000 de români care lucrează legal în această țară.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Sorin Grindeanu a invocat numărul românilor care muncesc legal în Germania și contribuie la sistemul de securitate socială. Liderul PSD a afirmat că peste 500.000 de cetățeni români sunt angajați legal în Germania, ceea ce reprezintă trei sferturi dintre românii aflați la vârsta activă.

Acesta a făcut referire și la cei peste 4.000 de medici români care își desfășoară activitatea în sistemul medical german.

În continuarea mesajului, președintele Camerei Deputaților a criticat atribuirea unei vinovății colective pe baza originii naționale, considerând că o asemenea abordare contravine principiilor Uniunii Europene. Sorin Grindeanu a făcut referire la istoria Germaniei de după Al Doilea Război Mondial și la rolul integrării europene în relațiile dintre statele membre.

Liderul PSD a amintit și de Konrad Adenauer, unul dintre politicienii germani asociați cu procesul de integrare europeană.

„Am sperat că a rămas îngropată sub ruinele celui de Al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceți la viață. UE a făcut din Germania din nou un partener egal și i-a deschis piața unică. Aceasta este moștenirea lui Adenauer. Prețuiți-o, nu o subminați cu xenofobie! Românii merită același respect pe care îl primesc germanii în întreaga Europă. Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în UE, la fel cum îi apăr astăzi pe compatrioții mei români. Germanii care lucrează alături de români în fiecare zi știu că mesajul dumneavoastră nu îi reprezintă!”, a spus Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a susținut că drepturile cetățenilor germani care muncesc sau călătoresc în alte state ale Uniunii Europene trebuie respectate în aceeași măsură ca drepturile românilor aflați în Germania.