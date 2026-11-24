Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 24 noiembrie, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, prezentat de AUR, nu a fost dezbătut în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților și nu poate fi considerat un document al acestui for parlamentar. Liderul social-democrat a afirmat însă că românii au nevoie de explicații și că așteaptă prezentarea unui raport, demers pe care Administrația Prezidențială și l-a asumat.

Liderul PSD a fost întrebat despre documentul prezentat luni seară de deputatul AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, referitor la circumstanțele în care au fost anulate alegerile prezidențiale din 2024.

Sorin Grindeanu a contestat prezentarea documentului drept un raport al comisiei parlamentare, argumentând că membrii acesteia nu au dezbătut conținutul său.

„Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poţi să spui că e doar un raport al doamnei şi al membrilor AUR, probabil, din comisie, aşa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele social-democraților a caracterizat demersul AUR drept unul politic, fără a contesta însă necesitatea clarificării circumstanțelor care au condus la anularea scrutinului prezidențial.

„E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea”, a mai afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că informațiile privind anularea alegerilor prezidențiale trebuie prezentate public și supuse unei dezbateri serioase, în afara disputelor dintre partidele politice.

Acesta a amintit că Administrația Prezidențială și-a asumat prezentarea unui raport pe această temă.

„Mă aştept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administraţia Prezidenţială şi-a asumat acest lucru. Dar, sigur, serios dezbătut, nu ca şi mişcare politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri o citesc mai mult într-o cheie politică”, a declarat președintele PSD.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a făcut publice luni seară, 23 noiembrie, concluziile unui raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

În cadrul prezentării documentului, deputatul AUR Laura Gherasim, care conduce Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, a susținut că nu ar fi existat ingerințe rusești în procesul electoral și a atribuit instituțiilor statului român responsabilitatea pentru ingerințele reclamate în raport.