Ministerul Afacerilor Externe (MAE) propune o nouă strategie de sprijinire a românilor din diaspora, care ar putea avea un buget anual de aproximativ 1,4 miliarde de lei. Planul urmărește îmbunătățirea serviciilor consulare, eficientizarea activității reprezentanțelor diplomatice și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești din străinătate și România.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul publicat la 11 noiembrie 2026, inițiativa vizează atât cetățenii români care locuiesc în statele Uniunii Europene, cât și comunitățile din alte regiuni ale lumii. Suma de 1,4 miliarde de lei este prezentată drept o alocare anuală propusă, însă documentația oficială care să confirme valoarea și structura acestui buget nu a putut fi identificată în sursele publice consultate.

Una dintre direcțiile principale ale inițiativei prezentate este eficientizarea serviciilor consulare. Pentru românii care locuiesc în afara țării, accesul la documente de identitate, acte notariale, certificate de stare civilă și servicii de cetățenie reprezintă o necesitate administrativă constantă.

Datele prezentate de MAE la briefingul de presă din 16 octombrie 2026 arată amploarea activității consulare. De la începutul anului și până la acel moment, instituția raportase 725.000 de servicii consulare.

Dintre acestea:

peste 260.000 au vizat documentele de călătorie;

170.000 au fost servicii notariale;

124.000 au reprezentat eliberări de vize;

55.000 au vizat obținerea unor acte din România;

52.000 au fost servicii de stare civilă;

21.000 au reprezentat dosare de cetățenie.

Aceste cifre arată volumul ridicat de solicitări gestionate de rețeaua consulară și necesitatea adaptării serviciilor la numărul și distribuția comunităților românești din străinătate.

Modernizarea infrastructurii consulare a fost deja inclusă în măsurile prezentate de Ministerul Afacerilor Externe.

Consulatul General al României de la Londra a fost extins, iar la Birmingham a fost deschis un nou consulat. Totodată, autoritățile au anunțat operaționalizarea consulatului de la Cagliari și extinderea reprezentanței diplomatice de la Paris.

Digitalizarea serviciilor reprezintă o altă direcție urmărită. În cadrul unui proiect-pilot pentru emiterea cărților de identitate în diaspora, primele 100 de documente au fost eliberate în 36 de misiuni diplomatice. De asemenea, peste 700 de stații de lucru au fost distribuite în mai mult de 140 de reprezentanțe diplomatice.

Sprijinirea românilor de pretutindeni presupune și finanțarea unor proiecte educaționale, culturale și sociale.

În prezent, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile organizațiilor și asociațiilor care desfășoară activități în sprijinul comunităților românești din afara granițelor.

Potrivit informațiilor publicate în Catalogul Național al Serviciilor Publice, finanțările pot susține proiecte din domenii precum educația, cultura, mass-media, societatea civilă, spiritualitatea și reintegrarea românilor reveniți în țară. Acordarea banilor se face în urma evaluării proiectelor și în limita bugetului aprobat.

Acest mecanism este reglementat prin Legea nr. 321/2006 și funcționează separat de serviciile consulare furnizate de MAE.

Suma de aproximativ 1,4 miliarde de lei reprezintă principalul element al informației publicate pe 11 noiembrie. Totuși, în documentele oficiale identificate în urma verificărilor nu apare confirmarea acestei alocări anuale și nici o defalcare a cheltuielilor pe domenii.

Prin urmare, valoarea trebuie tratată ca o propunere relatată de publicația care a prezentat informația, nu ca un buget aprobat sau ca o finanțare deja disponibilă.

Pentru ca strategia să poată fi evaluată în mod concret, vor fi necesare detalii despre sursele de finanțare, instituțiile responsabile, calendarul de implementare și distribuirea fondurilor între serviciile consulare și programele destinate comunităților românești.