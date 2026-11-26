Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, că Oficiul pentru Licență Industrială (OLI) a emis prima licență industrială unică din România. Prin acest mecanism, avizele, acordurile și autorizațiile cerute de mai multe instituții pentru activități de producție sunt reunite într-un singur document, obținut online printr-un punct de contact unic electronic.

În această primă etapă, noua procedură funcționează în paralel cu sistemele actuale de autorizare, urmând să fie extinsă și ajustată pe măsură ce va fi utilizată la nivel național.

„Oficiul pentru Licenţă Industrială (OLI) a emis ieri prima licenţă industrială unică din România. E o procedură care s-a derulat online prin punctul de contact unic electronic pentru licenţe industriale. Mă uit la domnul ministru Oprea, care cunoaşte subiectul de când era ministrul Economiei, pentru că este într-adevăr un pas bun şi este un pas important pentru un sistem nou. În această etapă, licenţa unică funcţionează în paralel cu procedurile actuale de autorizare. Sistemul va fi perfecţionat pe parcurs, pe măsură ce va fi folosit în toată ţara”, a declarat Luca Niculescu.

Prim-ministrul a explicat că platforma este menită să elimine diferențele birocratice dintre județe, astfel încât companiile să obțină documentele în aceleași condiții, indiferent de localitate.

„Şi chiar azi am participat la o dezbatere dimineaţă, la Forumul Bunei Guvernări, unde am primit o întrebare foarte directă: ce poate face sau ce putem face ca o firmă din Vaslui să-şi primească avizele la fel de repede ca o firmă din Cluj? Şi acesta este un răspuns. Este un prim, un prim pas concret în această direcţie. Deci avizele, acordurile, autorizaţiile cerute de mai multe instituţii sunt reunite într-un singur act obţinut online, printr-un singur punct de contact”, a transmis premierul.

Licența unică se aplică pentru mai mult de 250 de coduri CAEN din zona de producție, reforma fiind parte din angajamentele asumate de România pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Licenţa se aplică pentru peste 250 de coduri CAEN pentru activităţi de producţie. Este o reformă care e legată şi de aderarea la OCDE. A fost o obligaţie asumată de noi. Deci, prin această platformă, operatorul economic depune online cererea şi documentele, iar autorităţile competente lucrează pe acelaşi dosar electronic”, a declarat Luca Niculescu.

În perioada următoare, instituțiile din teritoriu vor fi instruite pentru utilizarea platformei, iar Oficiul pentru Licență Industrială va colabora cu celelalte autorități pentru modificarea legislației, astfel încât numărul etapelor necesare autorizării să fie redus.

„Ce urmează după emiterea primei licenţe, informarea şi instruirea tuturor autorităţilor competente, a serviciilor desconcentrate din fiecare judeţ, actualizarea platformei cu toate solicitările care rezultă din utilizarea ei efectivă la nivel naţional şi de aici înainte OLI va lucra împreună cu celelalte autorităţi la simplificarea legislaţiei pentru a reduce paşii unei autorizări complete”, a mai afirmat Luca Niculescu.