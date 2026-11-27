Solicitanții de cetățenie română vor putea verifica online stadiul dosarelor, vor primi comunicările oficiale în format electronic și vor putea transmite documente și petiții printr-o platformă dedicată, care devine operațională începând cu 30 noiembrie 2026. Guvernul a aprobat, în ședința din 26 noiembrie, normele de funcționare a dosarului electronic și a Spațiului Privat Virtual (SPV) administrat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC).

Noul sistem va putea fi utilizat pentru cererile de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia română. Platforma va fi disponibilă prin intermediul unei interfețe web și al unei aplicații mobile, iar accesul, crearea și validarea contului vor fi gratuite. Măsura urmărește simplificarea comunicării dintre solicitanți și instituție și reducerea formalităților administrative.

Prin intermediul contului individual, utilizatorii vor putea consulta informații despre stadiul soluționării dosarelor și vor avea acces la comunicările transmise de Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Platforma va permite primirea electronică a înștiințărilor, solicitărilor de completare a documentației, citațiilor emise de Comisia pentru cetățenie și ordinelor semnate de președintele ANC.

Solicitanții vor putea, de asemenea, să transmită petiții, documente suplimentare și cereri referitoare la cardul de cetățenie, fără a mai fi necesară trimiterea acestora prin corespondență tradițională.

Potrivit informațiilor publicate de Guvern, sistemul va permite completarea solicitărilor, încărcarea documentelor justificative, verificarea preliminară a acestora și programarea prezentării la sediul instituției.

Digitalizarea procedurii nu elimină complet deplasările la instituțiile competente. Solicitanții vor trebui să se prezinte în continuare la ghișeu pentru depunerea și verificarea documentelor originale, validarea contului individual și efectuarea operațiunilor necesare prelevării datelor biometrice, conform procedurii aplicabile.

Platforma online va permite pregătirea și transmiterea preliminară a documentației, însă formalitățile care presupun verificarea actelor originale și prelevarea datelor biometrice vor rămâne în sarcina instituției.

Astfel, noul sistem va facilita gestionarea dosarelor și comunicarea cu ANC, fără să înlocuiască etapele procedurale care necesită prezența fizică a solicitantului.

Implementarea dosarului electronic face parte din modificările legislative privind digitalizarea procedurilor de cetățenie, iar data de 30 noiembrie 2026 a fost stabilită prin lege pentru operaționalizarea sistemului.

Noul SPV va centraliza informațiile și documentele aferente dosarelor, oferind solicitanților posibilitatea de a urmări mai ușor evoluția procedurilor și de a interacționa cu Autoritatea Națională pentru Cetățenie prin intermediul instrumentelor digitale