Republica Moldova. Creștinii ortodocși care respectă calendarul de stil vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului. Timp de 40 de zile, credincioșii sunt chemați să se pregătească spiritual pentru sărbătoarea Crăciunului. Această perioadă presupune rugăciune, înfrânare, fapte bune și respectarea unor reguli alimentare. Postul se va încheia pe 6 ianuarie, în Ajunul Crăciunului.

Postul Nașterii Domnului este una dintre cele patru perioade mari de post din calendarul ortodox. El precedă sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos și le oferă credincioșilor un răgaz pentru reflecție și apropiere de viața spirituală.

Cele 40 de zile au o semnificație religioasă aparte. Durata este pusă în legătură cu postul ținut de Proorocul Moise înainte de a primi Tablele Legii. De asemenea, amintește de perioada în care patriarhii și drepții Vechiului Testament au așteptat venirea Mântuitorului.

Prin post și rugăciune, creștinii rememorează această așteptare și se pregătesc pentru nașterea lui Iisus Hristos.

Postul Crăciunului este privit ca o perioadă a bucuriei și a speranței. Spre deosebire de alte posturi, acesta are în centru pregătirea pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine.

Totuși, pregătirea nu se rezumă doar la renunțarea la anumite alimente. Biserica pune accent și pe cumpătare, rugăciune, iertare, ajutorarea celor aflați în nevoie și curățirea sufletească.

Potrivit rânduielilor bisericești, în timpul postului credincioșii renunță la carne, ouă și produse lactate. Există însă diferențe între zile, în funcție de cât de aspră este rânduiala postului.

Lunea, miercurea și vinerea sunt considerate zile de post mai strict. În aceste zile, mâncarea se prepară fără ulei, iar consumul de vin nu este permis.

Marțea și joia este dezlegare la untdelemn și vin. Sâmbăta și duminica, pe lângă acestea, credincioșii pot consuma și pește.

Calendarul bisericesc stabilește și alte zile în care este permis consumul de pește, în funcție de sărbătorile religioase din această perioadă.

Una dintre zilele importante cu dezlegare la pește este 4 decembrie, când este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Dezlegarea se păstrează chiar dacă sărbătoarea cade într-o zi de miercuri sau vineri.

Peștele poate fi consumat și în alte zile dedicate unor sfinți importanți, potrivit indicațiilor din calendarul bisericesc. De asemenea, dezlegarea poate fi acordată cu ocazia hramurilor bisericești.

Astfel, regulile alimentare nu sunt identice în fiecare zi. Credincioșii pot consulta calendarul ortodox pentru a afla când sunt permise untdelemnul, vinul sau peștele.

Ultima zi a postului este 6 ianuarie, Ajunul Crăciunului pentru credincioșii care urmează calendarul de stil vechi. Această zi are o rânduială aparte și este însoțită de tradiții alimentare specifice.

Potrivit obiceiului, masa se ia seara și poate include grâu fiert cu miere, fructe uscate, covrigi sau turte pregătite din făină.

Postul se încheie pe 7 ianuarie, când este sărbătorită Nașterea Domnului. Din această zi, credincioșii pot reveni la alimentația obișnuită.

Biserica recomandă ca rânduielile postului să fie respectate în funcție de puterile și starea de sănătate a fiecăruia. Persoanele care au nevoie de îndrumare sunt îndemnate să discute cu duhovnicul și să ceară binecuvântarea acestuia.