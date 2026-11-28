Cel puțin șapte persoane au murit și peste 90 au fost rănite în urma unei explozii produse în provincia Kunar, din Afganistan. Deflagrația a afectat o unitate de învățământ, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul, potrivit informațiilor publicate de The Independent.

Explozia s-a produs în localitatea Andar Ser, situată la periferia orașului Asadabad, capitala provinciei Kunar. O parte a clădirii școlii s-a prăbușit, iar echipajele de salvare au intervenit, sprijinite de localnici. Farid Dehqan, purtătorul de cuvânt al poliției provinciale, a declarat că autoritățile au început cercetările pentru a determina cauza exactă a deflagrației.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare au surprins mai multe autoturisme cu care copiii răniți au fost transportați la departamentul de urgență al unui spital din Asadabad.

Sami ul Haq Bayan, directorul provincial pentru cultură și informație, a declarat că explozia ar fi avut originea într-un depozit aparținând unor companii din sectorul minier, aflat în apropierea unității de învățământ.

Datele preliminare indică faptul că incidentul s-ar fi produs pe fondul nerespectării măsurilor de siguranță la depozitul respectiv.

Oficialul afgan a mai spus că cel puțin 15 dintre persoanele rănite au rămas internate în spital, în timp ce ceilalți pacienți au fost externați după ce au primit îngrijiri medicale.

Exploatarea resurselor minerale reprezintă una dintre principalele activități industriale din Afganistan. Țara dispune de zăcăminte de fier, cupru, plumb, zinc, aur și cărbune, precum și de pietre prețioase.

Cu toate acestea, standardele de siguranță din sectorul minier sunt, în general, deficitare, ceea ce favorizează producerea accidentelor, potrivit publicației britanice.

Incidentul din provincia Kunar a avut loc la câteva luni după o altă explozie care a afectat o unitate de învățământ din Afganistan.

În luna august, un complex școlar din capitala Kabul a fost vizat de un atac în urma căruia peste 40 de copii, cu vârste cuprinse între nouă și 14 ani, au fost răniți.