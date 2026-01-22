Schimbări în urbanism. Noi reguli pentru autorizații și avizele de construcție. Proiect

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care vizează una dintre cele mai sensibile zone ale administrației: urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea lucrărilor de construcții. Documentul propune modificări ample ale legislației în vigoare, cu scopul de a reduce blocajele administrative, de a limita refuzurile nejustificate și de a standardiza procedurile de avizare.

Una dintre cele mai importante prevederi se referă la obligativitatea autorităților de a primi și înregistra documentațiile de urbanism și construcții, indiferent de forma de transmitere: platforme digitale, registratură, poștă, curier sau mijloace electronice.

Proiectul interzice explicit limitarea numărului de dosare care pot fi depuse zilnic, săptămânal sau lunar. Practici frecvente în administrație, precum „platforma este blocată”, „nu mai sunt locuri de înregistrare” sau „nu avem suficient personal”, nu ar mai putea fi invocate ca motive legale pentru refuzul primirii documentației.

„Refuzul ar putea fi permis doar în situații strict tehnice: lipsa cererii, documentație incompletă, fișiere ilizibile sau nerespectarea formatului impus de legislația în vigoare”, se arată în expunerea de motive.

În cazul în care autoritatea utilizează o platformă digitală pentru depunerea documentațiilor, proiectul de ordonanță prevede obligația de a asigura acces neîngrădit solicitanților, posibilitatea depunerii fără limitări cantitative și funcționarea continuă a sistemului.

„Suspendarea conturilor, restricționarea accesului sau blocarea platformei din motive administrative sau de personal vor fi interzise”, mai prevede ordonanța.

Pentru solicitanți, fie că este vorba despre persoane fizice, firme sau autorități publice, proiectul introduce un termen clar de răspuns atunci când sunt cerute completări sau modificări ale documentației.

Beneficiarul ar avea la dispoziție maximum 60 de zile pentru a transmite documentația revizuită, răspunsurile la clarificări sau justificarea motivată a nepreluării observațiilor. Dacă termenul este depășit, procedura s-ar încheia printr-o adresă de respingere, iar documentația ar fi restituită la cerere. Procedura ar putea fi reluată doar printr-o nouă depunere completă.

Un alt element important îl reprezintă obligația instituțiilor emitente de a transmite solicitările de completare, avizele, acordurile sau adresele de respingere prin mijloace electronice, chiar în ziua emiterii acestora: „Măsura ar elimina întârzierile nejustificate dintre momentul emiterii unui document și momentul în care acesta ajunge efectiv la beneficiar”.

Proiectul introduce sancțiuni explicite pentru respingerea nejustificată a avizelor sau acordurilor. Potrivit documentului, respingerea trebuie motivată temeinic din punct de vedere tehnic, științific și juridic.

De asemenea, ar deveni contravenție limitarea sau restricționarea accesului la depunerea documentațiilor, indiferent de motivul invocat de instituție.

Amenzile propuse sunt cuprinse între 5.000 și 30.000 de lei și s-ar aplica instituției sau entității emitente, nu persoanei fizice care ocupă temporar o funcție. Constatarea și sancționarea ar urma să fie făcute exclusiv de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Un capitol distinct este dedicat lucrărilor publice. Proiectul prevede că analizarea și eliberarea avizelor și acordurilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire ar urma să se facă gratuit.

Interdicția de a percepe taxe s-ar aplica atât pentru construcții noi, cât și pentru intervenții la construcții existente, indiferent de denumirea taxelor: analiză, consultanță sau alte tarife similare. Gratuitatea s-ar extinde și asupra documentațiilor de urbanism inițiate de autoritățile publice.

Stop taxelor repetate pentru beneficiarii privați

Pentru planurile urbanistice zonale și de detaliu inițiate de beneficiari privați, proiectul de ordonanță interzice perceperea de taxe multiple în etapa de avizare.

Taxele achitate la prima depunere ar rămâne valabile chiar și în situația în care documentația trebuie modificată, completată sau reanalizată, ori avizele trebuie reconfirmate.

Documentul aduce clarificări privind noțiunea de aviz și acord. Indiferent de denumirea utilizată, aviz, acord, punct de vedere, notă, consultanță sau adresă, orice document care condiționează continuarea procedurii de autorizare a construcțiilor ar urma să fie considerat aviz sau acord în sensul legii.

Proiectul interzice explicit practica emiterii unor documente sub alte denumiri pentru a evita aplicarea avizării tacite sau a regulilor privind gratuitatea.