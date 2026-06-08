Sunt acri strugurii, Ilie?

Răzvan Avram și Ștefan Ionescu de la Crama 1000 de Chipuri explică cum un val de ordonanțe adoptate în grabă de Guvern amenință să închidă sute de afaceri din industria vinului românesc. De la garanții de 250.000 de lei impuse fără discriminare până la termene imposibile, discutăm ce înseamnă să faci vin premium în România în 2026.

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