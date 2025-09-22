Tot ce trebuie să știi înainte să începi construcția unei case în 2025. Documente necesare și costuri

Construirea unei case în 2025 nu începe cu fundația, ci cu documentele necesare pentru a avea statut legal de proprietar și a desfășura lucrările în conformitate cu legislația. De la certificatul de urbanism până la taxele notariale, fiecare etapă implică acte, termene și costuri care trebuie cunoscute din timp. De asemenea, viitorii proprietari trebuie să aleagă și tipul de locuință dorit. Călin Horia, inginer constructor la Wolf Construct, afirmă că numeroși români își îndreaptă atenția către casele pe structură metalică.

Casele pe structură metalică câștigă tot mai mult teren în România, mai ales în rândul celor care caută soluții rapide, durabile și eficiente din punct de vedere energetic. Spre deosebire de construcțiile tradiționale din cărămidă, pereții metalici permit o izolație superioară, iar performanța termică poate fi de până la patru ori mai bună.

Clienții orientați spre viitor, interesați de eficiența energetică și costurile mai mici la încălzire, aleg din ce în ce mai des această variantă. În plus, flexibilitatea designului permite adaptarea casei la nevoile familiei, de la locuințe compacte de 60–75 de metri pătrați până la case spațioase de peste 200 de metri pătrați.

„Sunt două tipologii de clienți: cei care sunt orientați spre viitor și își doresc o casă foarte bine izolată energetic și cei care își doresc modelul tradițional. Performanța termică a pereților exteriori e de patru ori mai eficientă decât echiparea pe cărămidă. Dacă ești orientat spre viitor și nu te deranjează să ai un material moale în loc de cărămidă, atunci ar trebui să ai o casă care are pereții din vată”, ne-a spus Călin Horia.

Potrivit companiei de construcții, mulți români își doresc să renunțe la agitația orașului și investesc într-o nouă locuință.

„Există cerere în continuare. Avem trei tipologii de clienți: cei care vor o casă între 60 și 75 de metri pătrați. Apoi avem clienții care vor o casă între 100 și 130 de mp, din care 15–20 de mp sunt de terasă. Clientul care vrea o casă între 180 și 300 de mp. De obicei, în acest caz, e pe două nivele”, a adăugat el.

În cazul unei case din cărămidă, construită pe o suprafață de 115mp, clienții pot plăti în jur de 115.000 de euro. De asemenea, prețurile pornesc de la 100.000 de euro în cazul celor pe structură metalică. În funcție de materialele alese de client, costul final poate crește semnificativ.

Primul pas pentru orice proprietar este obținerea certificatului de urbanism de la primărie. Acesta stabilește ce se poate construi pe terenul respectiv, condițiile și regimul urbanistic aplicabil. Fără certificat, nu se poate elibera autorizația de construire.

Următorul pas este realizarea proiectului tehnic și obținerea tuturor avizelor necesare de la instituții precum mediu, electricitate, gaze, apă sau drumuri. Aceste documente stau la baza autorizației de construire, care permite demararea efectivă a lucrărilor. Autorizația are valabilitate de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 12 luni, dacă lucrările nu au început.

Dacă terenul se află în extravilan, este necesară trecerea acestuia în intravilan printr-un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), proces care poate dura între 6 și 12 luni și implică costuri suplimentare.

În paralel, trebuie pregătită documentația cadastrală, întocmită de un expert autorizat ANCPI, care include măsurători, planuri și detalii tehnice ale terenului și ale viitoarei construcții. După acest pas, urmează intabularea în Cartea Funciară, care conferă proprietății un statut juridic clar și opozabil terților.

Alte acte necesare includ certificatul fiscal de la Direcția de taxe și impozite locale, care confirmă că nu există datorii, și extrasul de Carte Funciară pentru informare, care arată dacă terenul are ipoteci, sarcini sau litigii.

Cheltuielile pentru obținerea actelor variază în funcție de locație, suprafață și complexitatea lucrării:

Certificat de urbanism: de la 200 lei, valabil 6-12 luni

Proiect tehnic și avize: între 4.000 și 10.000 lei

Documentație cadastrală: 1.300–2.500 lei

Intabulare: 0,15% din valoarea imobilului

Taxe notariale: 2.000–4.000 lei

Taxă ipotecă: 100 lei + 0,1% din valoarea creditului

Extras CF pentru autentificare: 40 lei

Impozit vânzare imobil: 3% în primii 3 ani, 1%

După ridicarea casei, este necesar certificatul de atestare a edificării, emis de primărie, care confirmă că imobilul respectă autorizația de construire. Ulterior, construcția trebuie intabulată în Cartea Funciară pentru actualizarea datelor proprietății.