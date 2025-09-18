Românii, tot mai apăsați de cheltuieli. Al doilea job, ultima speranță

În România, legislația muncii le dă voie angajaților să aibă mai multe contracte, cu condiția ca orele de lucru să nu se suprapună. Apăsați de cheltuielile zilnce, mulți pornesc în căutarea unui al doilea job. Având în vedere că piața oferă o varietate de locuri de muncă part-time, această tendință este în creștere. Cristina Vajda, manager Dala HR, spune că tinerii nu sunt singurii care fac eforturi pentru a-și suplimenta veniturile.

Salariul este principalul criteriu atunci când vine vorba de alegerea unui job part-time. Veniturile trebuie să fie proporționale cu efortul depus, însă programul contează la fel de mult.

„Cererea pentru joburile part-time este mai mare decât în anii trecuți. Majoritatea caută joburi part-time de patru ore, mai puțini sunt cei care caută joburi de două ore sau o dată pe săptămână. Poți lucra și opt ore part-time, deși nu se consideră part-time, legea te lasă să lucrezi în acest mod”, a explicat Cristina Vajda.

Mulți preferă activitățile flexibile, care pot fi adaptate în funcție de jobul principal sau de timpul liber. Beneficiile suplimentare, precum asigurarea de sănătate sau tichetele de masă, pot influența semnificativ decizia.

„Românii își caută al doilea loc de muncă pentru a-și suplimenta veniturile și pentru că nu le ajung banii de la o lună la alta sau venitul lor principal este destul de mic. De asemenea, cei care au rate aleg varianta aceasta”, a adăugat ea.

Printre cele mai populare opțiuni se numără munca prin aplicațiile de ridesharing, care permite folosirea mașinii personale și oferă un program flexibil. Șoferii pot alege orele de lucru și își pot crește câștigurile în funcție de numărul de curse realizate.

Conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare, un șofer Bolt sau Uber poate câștiga între 3.000 și 15.000 de lei. Astfel, în funcție de orele lucrate, aceștia pot câștiga mai mult decât un angajat din IT.

„Într-adevăr, mulți își caută pe Uber și Bolt pentru că le oferă o libertate de mișcare și o libertate a programului. Adică, indiferent unde lucrează, își pot face programul în așa fel încât să ajungă și la jobul principal”, mai spune reprezentanta agenției de recrutare.

De asemenea, cei care vor să lucreze seara sau în weekend aleg joburile de ospătar sau hostess.

„Și în industria ospitalității există cerere. Mulți preferă să lucreze seara, sâmbăta și duminica în restaurante”, a continuat Cristina Vajda.

Pentru o parte dintre angajați, un loc part-time nu reprezintă doar o sursă de venit, ci și o ocazie de a acumula experiență și de a-și dezvolta competențele. De asemenea, mulți aleg să își transforme pasiunea într-o sursă de venit.

Un programator din Brașov a ales să își rotunjească veniturile în acest mod. Pe lângă jobul de la birou, acesta colaborează cu o firmă de detailling auto.

„Am ales asta pentru că sunt pasionat de mașini. Chiar dacă jobul principal e mai bine plătit, e important pentru mine să fac ceva ce îmi place”, ne-a spus Alin.

Câștigurile variază în funcție de domeniu, experiență și oraș. Conform ofertelor publicate pe platformele de recrutare, salariul mediu pentru un job part-time în România se situează între 1.500 și 2.000 de lei net pe lună.

Potrivit companiei de recrutare, nu doar tinerii optează pentru un al doilea job. În ultimii ani, tendința a fost observată și în rândul celor de peste 40 de ani.

„Nu doar tinerii aleg această cale. Și cei trecuți de 40 de ani își caută un al doilea job pentru a-și suplimenta venitul adus de jobul principal”, a încheiat Cristina Vajda.