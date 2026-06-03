Val de mesaje primite de Nadia Comăneci în anul în care se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal. Acolo unde cea mai bună gimnastă din istorie a uimit lumea.

Nume importante ale sportului și ale muzicii s-au înclinat în fața sportivei legendar, prin intermediul unor mesaje culese de jurnalistul Răzvan Ionașcu de la Orange Sport.

„Dragă Nadia, în numele echipei Real Madrid, vreau să-ţi transmit dragostea şi afecţiunea noastră în această zi cu adevărat specială pentru tine. La Jocurile Olimpice de la Montreal, ai captivat lumea cu talentul tău extraordinar şi ai devenit un simbol al sportului mondial.

Astăzi, cincizeci de ani mai târziu, trebuie să te simţi foarte mândră pentru că eşti un model pentru noile generaţii şi un exemplu minunat pentru noi toţi”, a transmis Emilio Butragueno, un nume de referință al echipei Real Madrid și al naționalei Spaniei.

„Nadia, de tine mă leagă niște amintiri senzaționale. Alături de mama mea, în 1976, aveam 7 ani și stăteam în fața televizorului, așteptând transmisiunea de la Montreal, așteptându-te pe tine, împreună cu mama mea, e un aspect foarte important. Bucurându-ne de toate succesele, sărind pe televizor, strigându-ți numele, iubindu-te și tot ceea ce ai lăsat după această poveste fantastică de la Montreal”, și-a adus aminte Răzvan Lucescu.

„Performanța aceea a însemnat mult la nivel mondial. Gândiți-vă că afișajul nici nu era pregătit pentru așa ceva. Mi-a marcat copilăria, la acea vreme urmăream mult gimnastica”, a spus și fostul internațional Bogdan Stelea.

Lista personalităților care i-au transmis un mesaj Nadiei Comăneci: Emilio Butragueno, Aleksander Ceferin (președinte UEFA), Cristi Minculescu, Cristina Neagu, Flavia Arantes du Nascimento (fiica lui Pele), David Popovici, Khalilah Ali (fosta soție a lui Muhammad Ali), Marius Vizer (om de afaceri, președinte IJF), Brad Jhonson (ex-Bony M), Al Bano, Lucian Bute, Răzvan Lucescu, Bogdan Stelea.