Rodri, desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 2026 după triumful Spaniei la turneul final, urmează să fie operat la spate. Mijlocașul lui Manchester City va trece printr-o intervenție chirurgicală, iar deocamdată nu este cunoscut momentul în care va reveni pe teren, potrivit The Athletic.

După ce a avut un rol important în câștigarea titlului mondial de către naționala Spaniei, mijlocașul va ajunge pe masa de operație din cauza problemelor la spate. Fotbalistul a fost ales cel mai bun jucător al competiției, însă succesul de la Cupa Mondială este urmat de o perioadă de recuperare.

Deocamdată, nu există un termen privind revenirea lui Rodri în activitate, potrivit sursei citate.

Intervenția chirurgicală vine într-un moment în care viitorul lui Rodri este intens discutat. Presa internațională scrie că Real Madrid monitorizează evoluția situației, în contextul în care contractul mijlocașului cu Manchester City expiră în vara anului viitor.

O eventuală perioadă lungă de indisponibilitate ar putea influența planurile privind un posibil transfer, însă până în acest moment nu există informații oficiale în acest sens.

Problemele medicale l-au urmărit pe Rodri și în ultimele sezoane. După ce a câștigat Balonul de Aur în 2024, fotbalistul a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și a primit trofeul sprijinindu-se în cârje.

Accidentarea l-a ținut departe de teren pe parcursul întregului sezon 2024-2025. Ulterior, mijlocașul a revenit și a evoluat în mare parte din sezonul următor, încheiat cu titlul mondial obținut alături de naționala Spaniei.

Real Madrid este pregătită să ofere 60 de milioane de euro pentru transferul lui Rodri de la Manchester City, potrivit jurnalistului Sergio Valentin, citat de Defensa Central.