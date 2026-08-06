Zvonurile privind o posibilă mutare a lui Vinicius Junior în Premier League au luat sfârșit. Curtat intens de Arsenal Londra și ajuns în ultimele 12 luni ale înțelegerii anterioare, atacantul brazilian a luat decizia finală privind cariera sa și a ales să își prelungească legătura cu Real Madrid, grupare la care evoluează încă din vara anului 2018.

Anunțul oficial privind noul acord a fost lansat de conducerea spaniolilor pe canalele de comunicare ale clubului. Internaționalul brazilian a parafat o înțelegere de lungă durată, valabilă până în vara anului 2032, punând astfel capăt oricăror speculații legate de o eventuală plecare din capitala Spaniei.

Mesajul transmis de madrileni subliniază parcursul impresionant al fotbalistului pe Santiago Bernabeu și contribuția sa masivă la victoriile din ultimii ani:

„Real Madrid C. F. și Vinicius Jr. au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului jucătorului, care va rămâne legat de club până la data de 30 iunie 2032. Vinicius Jr. a sosit la Real Madrid în iulie 2018, la vârsta de 18 ani. În cele opt sezoane în care a apărat tricoul nostru, a disputat 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a câștigat 14 trofee: 2 Ligi ale Campionilor, 3 Campionate Mondiale ale Cluburilor, 2 Supercupe ale Europei, 3 titluri de campion în La Liga, 1 Cupă a Regelui și 3 Supercupe ale Spaniei.

Contribuția sa la toate aceste trofee a fost esențială prin jocul său, pasele decisive și golurile marcate, printre care se numără cele din ultimele două finale de Champions League câștigate de Real Madrid: a paisprezecea (Paris, 2022) și a cincisprezecea (Londra, 2024).

În această perioadă petrecută la Real Madrid, Vinicius a câștigat Premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2024, a fost desemnat Balonul de Aur al Cupei Intercontinentale 2024, Cel mai bun jucător al Ligii Campionilor 2023-2024, Balonul de Aur al Campionatului Mondial al Cluburilor 2022 și Cel mai bun tânăr jucător al Ligii Campionilor în sezonul 2021-2022.

În plus, a fost inclus în echipa ideală a lumii de către FIFA (2024), de două ori în FIFA FIFPro World11 (2023 și 2024) și de trei ori în echipa sezonului din Champions League (2021-2022, 2022-2023 și 2023-2024). Vinicius Jr. a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din una dintre cele mai de succes perioade din istoria noastră”, au anunțat madrilenii.

Sursele din presa spaniolă scot la iveală detaliile financiare ale noului angajament. Pentru a-l convinge pe fotbalist să nu meargă în Anglia, reprezentanții clubului blanco au plusat generos la capitolul financiar.

Conform jurnaliștilor iberici, Vinicius Junior va încasa o sumă netă de 24 de milioane de euro pe sezon. Această cifră reprezintă o mărire substanțială față de propunerea inițială formulată de conducere, care se ridica la 20 de milioane de euro. Pe lângă remunerația fixă consistentă, în noul contract sunt incluse și diverse bonusuri financiare în funcție de performanțele individuale și ale echipei.