Arsenal s-a calificat în Liga Campionilor după duelul cu Sporting Lisabona

Arsenal Londra s-a calificat în semifinalele Liga Campionilor după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat pe teren propriu împotriva formației Sporting Lisabona, potrivit UEFA. Londonezii au profitat de succesul obținut în tur, scor 1-0, rezultat care le-a asigurat avansul la general și, implicit, accesul în faza următoare a competiției.

Partida a fost una mai complicată decât ar sugera scorul final. Echipa portugheză a intrat pe teren hotărâtă să recupereze diferența și nu a adoptat o strategie defensivă, ci dimpotrivă, a încercat să controleze jocul și să pună presiune pe adversar. În ciuda intențiilor ofensive ale ambelor echipe, prima repriză a fost marcată de lipsa de claritate în fața porții.

Prima ocazie notabilă le-a aparținut gazdelor, prin Viktor Gyökeres, în minutul 19, însă tentativa sa nu a creat probleme reale. Replica lusitanilor a venit prin Pedro Gonçalves, care a încercat să deblocheze tabela în minutul 31, fără succes.

Cea mai mare oportunitate a primei reprize s-a consumat chiar înainte de pauză, când Geny Catamo a trimis mingea în bară, în minutul 43, fiind la un pas de a egala situația la general.

În partea secundă, echipa antrenată de Mikel Arteta a încercat să își asume inițiativa, însă fără eficiență în ultimii metri. Gabriel Martinelli a șutat peste poartă în minutul 56, iar Eberechi Eze a repetat scenariul în minutul 72, ratând o oportunitate importantă pentru gazde.

De cealaltă parte, Sporting a continuat să caute golul care ar fi readus echilibrul, dar nu a găsit soluțiile necesare pentru a depăși defensiva londoneză. Pe final, jocul s-a mai temperat, iar riscurile au fost reduse, cele două echipe părând mai preocupate să evite greșelile decisive.

Rezultatul final, 0-0, a fost suficient pentru Arsenal, care își continuă parcursul european și va înfrunta în semifinale echipa spaniolă Atletico Madrid.

Arsenal:

Raya;

Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie;

Zubimendi, Rice;

Madueke, Eze, Martinelli;

Gyokeres.

Rezerve:

Arrizabalaga, Setford, White, Jesus, Norgaard, Trossard, Havertz, Dudziak, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.

Antrenor:

Mikel Arteta

Sporting:

Silva;

Eduardo Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo;

Morita, Hjulmand;

Catamo, Trincao, Goncalves;

Suarez.

Rezerve:

Joao Virginia, Debast, Geovany Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Faye, Daniel Braganca, Joao Simoes, Flavio Goncalves, Salvador Blopa, Rafael Nel, Ricardo Mangas.

Antrenor: