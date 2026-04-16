Arsenal s-a calificat în Liga Campionilor după duelul cu Sporting Lisabona

Arsenal. Sursa foto: Facebook
Arsenal Londra s-a calificat în semifinalele Liga Campionilor după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat pe teren propriu împotriva formației Sporting Lisabona, potrivit UEFA. Londonezii au profitat de succesul obținut în tur, scor 1-0, rezultat care le-a asigurat avansul la general și, implicit, accesul în faza următoare a competiției.

Arsenal s-a calificat în Liga Campionilor

Partida a fost una mai complicată decât ar sugera scorul final. Echipa portugheză a intrat pe teren hotărâtă să recupereze diferența și nu a adoptat o strategie defensivă, ci dimpotrivă, a încercat să controleze jocul și să pună presiune pe adversar. În ciuda intențiilor ofensive ale ambelor echipe, prima repriză a fost marcată de lipsa de claritate în fața porții.

Prima ocazie notabilă le-a aparținut gazdelor, prin Viktor Gyökeres, în minutul 19, însă tentativa sa nu a creat probleme reale. Replica lusitanilor a venit prin Pedro Gonçalves, care a încercat să deblocheze tabela în minutul 31, fără succes.

Cea mai mare oportunitate a primei reprize s-a consumat chiar înainte de pauză, când Geny Catamo a trimis mingea în bară, în minutul 43, fiind la un pas de a egala situația la general.

Pașii necesari pentru înființarea unei firme în 2026. Cine nu poate deveni patron
Pașii necesari pentru înființarea unei firme în 2026. Cine nu poate deveni patron
Șefa CCR a clarificat decizia legată de alegerile prezidențiale anulate
Șefa CCR a clarificat decizia legată de alegerile prezidențiale anulate

Nicio echipă n-a dat gol

În partea secundă, echipa antrenată de Mikel Arteta a încercat să își asume inițiativa, însă fără eficiență în ultimii metri. Gabriel Martinelli a șutat peste poartă în minutul 56, iar Eberechi Eze a repetat scenariul în minutul 72, ratând o oportunitate importantă pentru gazde.

De cealaltă parte, Sporting a continuat să caute golul care ar fi readus echilibrul, dar nu a găsit soluțiile necesare pentru a depăși defensiva londoneză. Pe final, jocul s-a mai temperat, iar riscurile au fost reduse, cele două echipe părând mai preocupate să evite greșelile decisive.

Rezultatul final, 0-0, a fost suficient pentru Arsenal, care își continuă parcursul european și va înfrunta în semifinale echipa spaniolă Atletico Madrid.

Echipele de start:

Arsenal:

  • Raya;
  • Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie;
  • Zubimendi, Rice;
  • Madueke, Eze, Martinelli;
  • Gyokeres.

Rezerve:

  • Arrizabalaga, Setford, White, Jesus, Norgaard, Trossard, Havertz, Dudziak, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.

Antrenor:

  • Mikel Arteta

Sporting:

  • Silva;
  • Eduardo Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo;
  • Morita, Hjulmand;
  • Catamo, Trincao, Goncalves;
  • Suarez.

Rezerve:

  • Joao Virginia, Debast, Geovany Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Faye, Daniel Braganca, Joao Simoes, Flavio Goncalves, Salvador Blopa, Rafael Nel, Ricardo Mangas.

Antrenor:

  • Rui Borges.

Istoricul Adrian Majuru, explicații despre cum a fost rasă de pe fața pământului o nestemată a Capitalei
Istoricul Adrian Majuru, explicații despre cum a fost rasă de pe fața pământului o nestemată a Capitalei
Cum s-a schimbat Capitala în rău, după 1947. Anii în care nimic n-a mai fost de recunoscut
Cum s-a schimbat Capitala în rău, după 1947. Anii în care nimic n-a mai fost de recunoscut
Schilodit de comuniști, Bucureștiul nu și-a mai revenit. Două capitale apropiate, care dau clasă la turism
Schilodit de comuniști, Bucureștiul nu și-a mai revenit. Două capitale apropiate, care dau clasă la turism

Proiecte speciale