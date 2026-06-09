Președintele SUA, Donald Trump, a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli în timpul meciului trei al finalei NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, disputat luni seară la Madison Square Garden, potrivit Axios.

Momentul a avut loc înaintea începerii partidei, când imaginea liderului american a fost afișată pe ecranele arenei. O parte a spectatorilor a scandat „USA! USA!”, în timp ce alții au reacționat prin huiduieli, reflectând polarizarea care îl însoțește pe Trump la aparițiile publice.

Participarea lui Trump la meci a intrat în istorie. Potrivit presei americane, el a devenit primul președinte american aflat în funcție care asistă la o finală NBA.

Prezența sa a determinat măsuri de securitate fără precedent în zona arenei din Manhattan. Autoritățile au instituit un perimetru securizat, au închis mai multe străzi și au anulat o petrecere publică organizată pentru fanii care urmau să urmărească meciul în exterior.

Imaginile distribuite de mai multe publicații americane arată că huiduielile au devenit puternice în momentul în care camera a rămas concentrată asupra lui Trump în timpul intonării imnului național.

La scurt timp după aceea, ecranele au afișat jucătorii echipei gazdă, iar reacția publicului s-a transformat rapid în aplauze și urale pentru Knicks.

Trump a asistat la meci din loja proprietarului echipei, alături de membri ai administrației și de apropiați.

Vizita președintelui a avut efecte vizibile asupra organizării evenimentului. Poliția din New York a impus controale suplimentare pentru spectatori, iar accesul în jurul arenei a fost restricționat pe o suprafață extinsă.

Unele voci au criticat măsurile, considerând că acestea au afectat atmosfera creată de revenirea lui Knicks într-o finală NBA găzduită la New York pentru prima dată din 1999.

Apariția lui Donald Trump la Madison Square Garden a demonstrat încă o dată capacitatea sa de a genera reacții puternice în spațiul public american.

În timp ce o parte dintre spectatori și-au exprimat susținerea, alții și-au manifestat dezaprobarea, transformând un moment sportiv de mare importanță într-un nou episod al dezbaterii politice din Statele Unite.