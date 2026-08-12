La data de 11 august 1999, milioane de oameni au privit spre cer pentru a fi martorii unuia dintre cele mai impresionante fenomene astronomice ale secolului. Eclipsa totală de soare din 1999 a reprezentat ultima eclipsă totală a mileniului al doilea și a adus o atenție mediatică uriașă asupra României. Țara noastră s-a aflat într-o poziție privilegiată, fiind locul unde fenomenul a avut durata maximă de acoperire completă a Soarelui.

Traseul umbrei Lunii a traversat Europa de la vest la est, însă punctul de maximă vizibilitate s-a aflat în regiunea orașului Râmnicu Vâlcea. Timp de peste două minute, Soarele a fost complet acoperit, iar întunericul s-a așternut în plină zi, oferind un spectacol cosmic de neuitat.

Evenimentul din vara anului 1999 a transformat România într-un pol de atracție pentru cercetători, astronomi și turiști veniți din toate colțurile lumii. Orașele aflate pe linia de acoperire maximă au înregistrat un număr record de vizitatori. În București și în alte mari orașe ale țării, activitatea cotidiană s-a oprit pentru câteva zeci de minute.

Românii au urmărit fenomenul cu ajutorul ochelarilor speciali de protecție sau prin metode improvizate, precum sticle afumate sau filtre de sudură. Tensiunea și entuziasmul s-au simțit pretutindeni. Când umbra Lunii a acoperit complet discul solar, scăderea bruscă a temperaturii și reacția neobișnuită a animalelor au accentuat senzația de mister.

Eclipsa din 1999 a rămas întipărită în memoria colectivă și datorită simbolurilor create în jurul ei. Banca Națională a României a emis cu această ocazie o bancnotă specială de 2000 de lei, prima bancnotă din polimer lansată în Europa. Aceasta avea o fereastră transparentă specială și o hartă a traseului eclipsei, devenind rapid un obiect de colecție extrem de căutat.

De asemenea, pregătirile pentru eveniment au inclus campanii ample de informare privind protecția ochilor. Ochelarii din carton cu filtru special au devenit cel mai râvnit accesoriu al verii, fiind distribuiți în milioane de exemplare.

Eclipsa totală de soare din 11 august 1999 a fost mai mult decât un fenomen astronomic rarisim. A fost o experiență colectivă unică pentru români, un moment de celebrare și de conectare cu restul lumii. Chiar și după mai bine de două decenii, amintirea acelei amiezi de vară în care cerul a devenit întunecat rămâne vie în memoria celor care au trăit-o direct.