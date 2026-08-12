Prognoza meteo, 12 august. Tabloul meteorologic trece prin modificări importante pe parcursul acestei zile. Deși valorile termice înregistrează o ușoară scădere la nivelul întregii țări, în regiunile sudice disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, creând o atmosferă apăsătoare.

Căldura extremă se va resimți cel mai puternic în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul județelor din Banat și în sud-vestul Munteniei, unde va fi caniculă.

Temperaturile maxime ale zilei vor varia considerabil pe teritoriul țării, încadrându-se între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Nopțile vor aduce o diferență mare de temperatură, cu minime cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă începând cu orele după-amiezii și în timpul nopții se vor dezvolta perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Se vor semnala înnorări temporare, averse cu caracter torențial, descărcări electrice frecvente, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și intensificări de scurtă durată ale vântului, care la rafală va atinge viteze de 50…70 km/h.

Aceste fenomene vor afecta Carpații Meridionali, local Carpații Orientali, Oltenia, Muntenia, dar și izolat Transilvania, Munții Apuseni și Dobrogea.

În zonele montane și submontane din județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov se vor acumula cantități de apă de 15…25 l/mp, iar pe arii restrânse acestea vor depăși 30…40 l/mp.

Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va prezenta intensificări temporare în sudul Moldovei și în estul Munteniei, unde vitezele la rafală pot ajunge la 50…70 km/h. De asemenea, intensificări locale cu viteze ceva mai reduse, între 40 și 45 km/h, se vor semnala în Banat, Crișana, Dobrogea și în restul teritoriilor din Muntenia și Moldova.

În Capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări pe parcursul nopții, când vor fi posibile ploi slabe ce pot lăsa cantități reduse de apă, de 1…2 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35…45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 32…34 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî la 16…18 grade.