Criză la CE Oltenia. Peste 1.500 de mineri rămân fără contracte. Bolojan exclude salariile compensatorii

Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, o întâlnire cu o delegație a sindicatelor minerilor de la Complexul Energetic Oltenia, pentru a discuta situația economică a companiei și nemulțumirile semnalate de angajați.

Reprezentanții sindicali au cerut reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată, care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie, pentru 1.476 de salariați, și la 1 mai, pentru 317 angajați, conform comunicatului oficial al Guvernului.

În lipsa reînnoirii contractelor, sindicatele au solicitat acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru angajații afectați.

„Personal, înțeleg situația socială, însă sunt corect cu dumneavoastră și cu oamenii pe care îi reprezentați și vă spun adevărul. În urmă cu câțiva ani, România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani. Aceste angajamente și starea economică a CE Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum, incluse în Planul de restructurare a companiei”, a transmis premierul, citat în comunicat.

Potrivit Guvernului, măsurile aflate în implementare se bazează pe documente adoptate începând cu 2020, fiind parte din programul național și european de restructurare și decarbonizare a sectorului energetic.

Conform Guvernului, societatea a încheiat exercițiul financiar 2025 cu o pierdere contabilă estimată la aproximativ 1 miliard de lei, în contextul achiziției certificatelor de emisii CO2, care au costat peste 2 miliarde de lei și reprezintă 38,5% din totalul cheltuielilor.

„În această conjunctură, a fost adoptat Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, care cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, atât de natură operațională, cât și reduceri de personal, în acord cu calendarul actualizat privind decarbonizarea sectorului energetic și închiderea capacităților pe bază de cărbune. Potrivit acestui plan, reînnoirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată, care ajung la termenul de încetare la 1 aprilie 2026, respectiv 1 mai 2026, nu va fi posibilă, iar acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru salariații aflați în astfel de situații nu este prevăzută de legislația muncii”, se arată în comunicat.

La discuții au participat, alături de prim-ministru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și președintele directoratului Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Tot marți, angajații CEO au protestat în Piața Victoriei, nemulțumiți de pierderea locurilor de muncă începând cu 1 aprilie, de lipsa unor măsuri de protecție socială pentru concediați și de perspectiva închiderii mineritului până în 2030, conform angajamentelor României prin PNRR.

Protestul, autorizat până la ora 17:00, a degenerat după ce minerii au refuzat să părăsească zona și au forțat gardurile de protecție, ceea ce a determinat Jandarmeria Capitalei să intervină cu gaze lacrimogene.

Protestele au început acum peste două săptămâni, când câteva zeci de mineri au ajuns la București și au făcut greva foamei în fața Ministerului Energiei.

Principala nemulțumire rămâne situația a aproximativ 1.500 de angajați cu contracte pe durată determinată care vor rămâne fără loc de muncă de la 1 aprilie.