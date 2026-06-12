Politica

Bolojan neagă „discuția tensionată” cu Nicușor Dan. Totul este „fake-news”

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Bolojan neagă „discuția tensionată” cu Nicușor Dan. Totul este „fake-news”Ilie Bolojan / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Liderul PNL și premierul demis Ilie Bolojan a negat, vineri, informațiile apărute în presă privind o presupusă discuție telefonică tensionată cu președintele Nicușor Dan.

Declarația a fost făcută într-un interviu, după ce mai multe publicații au relatat despre existența unui schimb de replici care ar fi marcat o deteriorare a relației dintre cei doi.

Subiectul a atras atenția în contextul negocierilor și consultărilor politice din ultimele zile, fiind prezentat de unele surse drept un moment important în relația dintre președinte și liderul liberalilor.

Bolojan: Este un fake-news, o informație falsă

Întrebat despre informațiile privind o conversație telefonică tensionată cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan a respins categoric relatarea și a susținut că datele prezentate în spațiul public nu corespund realității.

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„Le-am spus oamenilor adevărul și asta vom face și dacă se va ajunge la o nouă rundă de discuții. Nu dau detalii din discuții, este un fake-news, o informație falsă.

Nu a fost un telefon miercuri seara. Nu a fost o discuție înainte de discuția din BPN sau după BPN al PNL”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

Prin această reacție, liderul PNL contestă informațiile potrivit cărora miercuri seară ar fi avut loc o convorbire telefonică tensionată cu șeful statului.

Contextul informațiilor apărute în presă

În ultimele zile, mai multe publicații au relatat, citând surse politice, că între Nicușor Dan și Ilie Bolojan ar fi existat o discuție telefonică dificilă.

Potrivit acestor informații, conversația ar fi avut loc într-un moment sensibil al negocierilor politice și ar fi evidențiat diferențe de poziție între cei doi lideri.

Declarațiile lui Bolojan infirmă însă existența unei astfel de convorbiri în ziua menționată de sursele citate de presă.

Totuși, formularea utilizată de liderul liberalilor, care s-a referit strict la lipsa unui telefon „miercuri seara”, fără a comenta alte eventuale discuții din această perioadă, a lăsat loc interpretărilor privind existența unor contacte între cei doi oficiali în alte momente.

Negocierile politice rămân în centrul atenției

Schimbul de declarații apare într-o perioadă în care scena politică este dominată de discuții privind formarea și susținerea viitorului Executiv.

În acest context, relația dintre principalele partide și instituții ale statului este urmărită atent, iar orice informație referitoare la negocieri sau consultări generează interes public ridicat.

Poziția exprimată de Ilie Bolojan indică faptul că liderul PNL dorește să clarifice informațiile apărute în spațiul public și să respingă scenariul unei dispute telefonice cu președintele Nicușor Dan.

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