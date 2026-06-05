O tranzacție de aproximativ 28.000 de euro efectuată de Nicușor Dan către sora sa, Claudia Dan, în martie 2025, a stat la baza unei sesizări transmise de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) către Parchetul General, potrivit G4Media.

Informația apare în motivarea unei hotărâri a Curții de Apel București, care a analizat disputa dintre actualul președinte al României și AEP privind decontarea unor cheltuieli din campania prezidențială din 2025.

Inspectorii AEP au apreciat că o parte din suma transferată provenea din donațiile colectate pentru susținerea campaniei electorale.

Nicușor Dan a respins însă concluziile instituției și a susținut că banii reprezentau rambursarea unui împrumut acordat de sora sa la începutul anului 2025.

Potrivit documentelor citate în motivarea instanței, inspectorii Autorității Electorale Permanente au analizat fluxurile financiare din conturile utilizate în perioada campaniei electorale și au ajuns la concluzia că o parte din fondurile transferate către Claudia Dan proveneau din donațiile strânse pentru campania prezidențială.

„Inspectorii AEP au apreciat că o parte din fondurile transferate către Claudia Dan provenea din donațiile colectate pentru susținerea campaniei electorale”, se arată în documentele analizate de instanță.

De asemenea, în motivarea deciziei este menționat că instituția a considerat că sumele aflate în contul din care a fost efectuat transferul includeau fonduri provenite din donațiile strânse în perioada de precampanie.

Pe baza acestor concluzii, AEP a transmis o sesizare către Parchetul General pentru verificări suplimentare.

Președintele României a contestat interpretarea inspectorilor electorali și a explicat că transferul nu avea legătură cu utilizarea fondurilor de campanie.

Potrivit susținerilor sale, suma de aproximativ 28.000 de euro reprezenta rambursarea unui împrumut acordat de sora sa la începutul anului 2025.

„Transferul reprezenta rambursarea unui împrumut acordat de sora sa la începutul anului 2025”, este explicația consemnată în documentele analizate de Curtea de Apel București.

Nicușor Dan a susținut în fața instanței că fondurile transferate nu proveneau din donații electorale și că operațiunea financiară a avut la bază o datorie personală anterioară.

Detaliile privind transferul au devenit publice în cadrul procesului dintre Nicușor Dan și Autoritatea Electorală Permanentă referitor la rambursarea unor cheltuieli efectuate în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.

În motivarea hotărârii, Curtea de Apel București prezintă atât concluziile inspectorilor AEP, cât și argumentele formulate de echipa actualului șef al statului.

Instanța a analizat legalitatea unor decizii luate de Autoritatea Electorală Permanentă privind decontarea cheltuielilor electorale, iar în acest context au fost incluse și referirile la transferul efectuat către sora președintelui.

Litigiul a avut ca obiect recuperarea unor sume solicitate spre decontare de echipa de campanie a lui Nicușor Dan după alegerile prezidențiale din 2025.

În primă instanță, Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză lui Nicușor Dan în disputa privind rambursarea unei părți din cheltuielile electorale.

Motivarea deciziei oferă însă și detalii despre verificările efectuate de inspectorii AEP, inclusiv despre transferul financiar care a determinat sesizarea transmisă către Parchetul General.

Până în prezent, nu există informații publice privind o soluție definitivă în urma sesizării formulate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Sesizarea transmisă de AEP către Parchetul General deschide posibilitatea unor verificări privind proveniența fondurilor și natura transferului efectuat în martie 2025.

Pe de o parte, inspectorii electorali susțin că o parte din bani provenea din donațiile colectate pentru campanie. Pe de altă parte, Nicușor Dan afirmă că suma reprezenta exclusiv rambursarea unui împrumut personal acordat de sora sa.

Clarificarea situației depinde de verificările autorităților competente și de documentele financiare care pot demonstra proveniența exactă a fondurilor implicate în tranzacție.