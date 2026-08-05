Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese, după o decizie luată împreună cu șeful statului. Anunțul a fost făcut chiar de președinte, pe platforma X, în contextul dezbaterilor din Parlament privind extinderea obligației de depunere a acestor documente și pentru partenerii demnitarilor.

„În spiritul transparenţei şi pentru a înlătura orice speculaţii, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declaraţiile sale de avere şi de interese”, a scris Nicușor Dan pe reţeaua X.

Declarațiile Mirabelei Grădinaru sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Publicarea documentelor are loc în ziua în care Senatul, cameră decizională, dezbate proiectul de lege privind integritatea, inclus în jaloanele asumate de România prin PNRR.

Prima variantă a proiectului a fost respinsă săptămâna trecută, după controverse generate de un amendament introdus de PSD, care îl viza pe primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, aflat într-o situație de incompatibilitate stabilită printr-o decizie definitivă.

Între timp, proiectul a fost modificat, iar noua formă conține două amendamente susținute de PSD și AUR. Unul dintre acestea extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese și asupra partenerilor demnitarilor, nu doar asupra soților sau soțiilor.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea actelor normative din domeniul integrității a fost adoptată de Camera Deputaților și a ajuns la votul final în Senat.

„Soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din Guvern, ministere şi alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din Cancelaria Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese”, prevede amendamentul aprobat de Camera Deputaților și susținut de AUR și PSD.

Declarația de avere arată că aceasta deține opt terenuri, dintre care patru sunt intravilane, trei extravilane și unul este plantat cu viță-de-vie. O mare parte dintre proprietăți au intrat în patrimoniul său în 2025, prin moștenire.

Printre bunurile deținute se află un teren intravilan de 1.152 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov, cumpărat în 2021, asupra căruia are drept de proprietate integral.

În comuna Zăpodeni, județul Vaslui, figurează ca moștenitoare a mai multor terenuri primite de la bunici: două terenuri intravilane, trei terenuri extravilane și o vie, pentru care deține cote-părți. De asemenea, în municipiul Vaslui are o cotă-parte dintr-un teren intravilan dobândit prin moștenire de la tatăl său.

La capitolul clădiri, declarația consemnează cote-părți din două locuințe moștenite în 2025, una situată în municipiul Vaslui și cealaltă în comuna Zăpodeni.

Mirabela Grădinaru deține și două autoturisme, un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992, ambele achiziționate prin contracte de vânzare-cumpărare.

La capitolul active financiare sunt menționate două conturi curente, deschise la ING Bank și Banca Transilvania, ambele fără disponibilități la data completării declarației.

Documentul mai arată că aceasta a acordat un împrumut în valoare de 116.563,42 lei Asociației S.O.S. Orașul și deține acțiuni Renault, dobândite prin programul de acționariat destinat angajaților companiei, evaluate la aproximativ 4.000 de euro.

La capitolul datorii este menționat un credit de 50.000 de lei contractat în 2021 la ING Bank, cu scadență în 2026, precum și o obligație de plată de 1.760,18 lei către aceeași instituție bancară.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru a obținut anul trecut venituri salariale de 158.360 de lei de la Automobile Dacia SA. În document sunt trecute și alocațiile celor doi copii, în valoare de 3.504 lei pentru fiecare.

În declarația de interese, aceasta menționează că este președinte al Asociației S.O.S. Orașul și declară participația deținută la Renault prin programul destinat angajaților. Totodată, documentul arată că nu ocupă funcții de conducere în alte organizații și nu are contracte care intră sub incidența declarației de interese cu instituții publice sau companii cu capital de stat.