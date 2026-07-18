Salariul președintelui României ar urma să crească la 26.527 de lei pe lună, potrivit noului proect al Legii salarizării, publicat de Ministerul Muncii. Creșterile ar urma să fie aplicate etapizat până în 2031, când venitul lunar al șefului statului ar putea ajunge la cel puțin 32.800 de lei. Dacă va mai prinde un mandat.

În același timp, declarația de avere publicată de Nicușor Dan arată că președintele deține peste 1,28 milioane de lei în conturi, un teren intravilan în județul Brașov și un autoturism Citroën fabricat în 1986.

Noua grilă de salarizare prevede majorări pentru mai multe funcții de demnitate publică.

Pentru funcția de președinte al României, venitul lunar ar urma să ajungă la 26.527 de lei în prima etapă, iar până în 2031 ar putea crește la cel puțin 32.800 de lei.

Majorări sunt prevăzute și pentru șefii Parlamentului. Președinții Camerei Deputaților și Senatului ar urma să aibă salarii de peste 25.000 de lei lunar în prima etapă, iar până în 2031 veniturile lor ar putea depăși 30.000 de lei.

Premierul ar urma să beneficieze de o creștere de 1.360 de lei în prima etapă, iar până în 2031 salariul său ar urma să ajungă la cel puțin 30.750 de lei pe lună.

Pentru miniștri este prevăzută o creștere inițială de aproximativ 950 de lei, iar până în 2031 venitul lunar ar urma să depășească 26.000 de lei.

Aceeași valoare este estimată și pentru primarul general al Capitalei, funcție ocupată anterior de Nicușor Dan, unde majorarea inițială ar fi de aproximativ 1.600 de lei.

Parlamentarii ar urma să primească, la rândul lor, o creștere de peste 1.000 de lei, iar în 2031 indemnizația lunară ar putea ajunge la aproximativ 25.000 de lei.

Nicușor Dan și-a publicat pe 30 iunie declarația de avere pentru anul fiscal 2026. Documentul are 33 de pagini și include inclusiv donațiile primite în campania pentru alegerile prezidențiale.

Potrivit declarației, șeful statului are în conturile curente aproximativ 1.285.000 de lei și 167,28 euro.

Cea mai mare parte a banilor se află în două conturi deschise în 2025 la Banca Transilvania: 1.248.092,24 lei și 167,28 euro.

Nicușor Dan mai declară un cont curent deschis la BCR în 2007, cu un sold de 37.121,20 lei, precum și un cont la Salt Bank, fără disponibilități.

La capitolul proprietăți, președintele declară un teren intravilan cu o suprafață de 7.460 de metri pătrați, cumpărat în anul 2007 în Predeal, județul Brașov.

Nicușor Dan nu declară nicio locuință.

În declarația de avere apare și un autoturism Citroën fabricat în anul 1986, cumpărat prin contract de vânzare-cumpărare.

Nicușor Dan menționează și un împrumut acordat lui Gabriel Istrate, în valoare de 20.000 de euro.

În ceea ce privește datoriile, președintele declară:

-un credit la Garanti Bank de 100.000 de euro, cu scadența în 2032; -o datorie către Dănilă Gențiana de 27.000 de euro, cu scadența în 2028; -o datorie către Dan Claudia de 25.000 de euro, cu scadența în 2028.

În ultimul an fiscal, Nicușor Dan a declarat venituri obținute atât din funcția de primar general al Capitalei, cât și din cea de președinte al României.

Din indemnizația de primar general a încasat 127.146 de lei, iar din indemnizația de președinte a primit 93.567 de lei.

Declarația de avere menționează și alocațiile copiilor, în valoare de 3.504 lei pentru fiecare copil.

Documentul publicat de președinte include și lista donațiilor primite pentru susținerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 2025.

Printre cele mai mari donații se numără:

-Florin Talpeș și Roxana-Măriuca Talpeș – 810.000 de lei; -Dan-Constantin Ostahie – 810.000 de lei; -Aurel și Petronela Iancu – 500.000 de lei; un donator persoană fizică, cetățean român, care a solicitat păstrarea confidențialității identității – 485.000 de lei; -Ana-Maria și Bogdan-Petru Mihai – 250.000 de lei.

Lista cuprinde și sute de alte donații, cu valori cuprinse între 3.000 și 25.000 de lei.