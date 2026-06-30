Președintele României, Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere. Documentul din iunie 2026 arată că șeful statului nu deține nicio locuință în proprietate, însă are un teren intravilan în județul Brașov, mai multe conturi bancare, un autoturism vechi și trei credite aflate în derulare.

Potrivit declarației de avere, Nicușor Dan deține un teren intravilan cu o suprafață de 7.460 de metri pătrați în localitatea Predeal, județul Brașov, achiziționat în anul 2007.

La capitolul bunuri mobile figurează un autoturism Citroen fabricat în 1986.

Documentul indică existența mai multor conturi bancare. La BCR, într-un cont deschis în 2007, președintele are disponibilă suma de 37.121 de lei.

La Banca Transilvania sunt declarate două conturi deschise în 2025: unul în lei, cu un sold de 1.248.092 de lei, și unul în euro, în care se află 167 de euro.

Totodată, în declarația de avere apare și un cont deschis la Salt Bank, fără disponibilități.

Nicușor Dan menționează că a acordat un împrumut în valoare de 20.000 de euro lui Gabriel Istrate. În același timp, șeful statului are trei credite contractate în anii 2007, 2012 și 2022.

Cel mai mare este un împrumut de 100.000 de euro contractat de la Garanti Bank, cu termen de rambursare până în 2032.

De asemenea, în declarație apare un credit de 27.000 de euro contractat de la Gențiana Dănilă, scadent în 2028, precum și un alt împrumut de 25.000 de euro de la Claudia Dan, care trebuie rambursat tot până în 2028.

Declarația de avere include și un volum consistent de informații privind finanțarea campaniei electorale din 2025. Documentul conține 29 de pagini dedicate donatorilor și cuprinde 387 de donații provenite de la persoane fizice, o parte dintre identități fiind anonimizate.

Printre cele mai mari donații sunt menționate cele făcute de oamenii de afaceri Florin Talpeș, Dan Ostahie, Aurel Iancu și Ana Maria Mihai.