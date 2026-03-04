Discrepanțe în declarația de avere a lui Nicușor Dan. ANI, așteptată să clarifice situația

Apar noi controverse legate de terenul pe care Nicușor Dan îl deține în Predeal. În ultima declarație de avere, președintele a declarat un teren de 7.460 mp ca fiind intravilan. Totuși, Primăria Predeal susține că suprafața reală este de 7.361 mp și că terenul este situat în extravilan. Gândul a solicitat Agenției Naționale de Integritate să verifice aceste discrepanțe.

„Domnul Dan Nicușor Daniel deține pe raza UAT Predeal un teren pășune în suprafață de 7.361 mp situat în extravilan”, arată Primăria Predeal.

Această explicație contrazice direct informațiile din declarația de avere depusă pe 13 iunie 2025 și arată o diferență de peste 100 mp între datele oficiale și cele declarate, potrivit sursei.

Mai mult, autoritățile locale au început procedura de executare silită pentru restanțele legate de teren. Suma totală datorată este de 280 lei, incluzând impozitul restant și cheltuielile procedurale.

În 2017, președintele menționa că a achiziționat lotul pentru aproximativ 180.000 de euro, finanțând o parte printr-un credit bancar de 100.000 de euro. Întrebat despre impactul majorării taxelor, Nicușor Dan a declarat că „nu are mari proprietăți” și a făcut referire doar la o mașină.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro”, spunea șeful statului

Declarația de avere este un document cu răspundere legală. Conform Articolului 326 din Codul Penal, falsul în declarații poate atrage închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă, destituirea din funcția publică, confiscarea averii nejustificate și interdicția de a mai ocupa funcții publice.

Recent, Gândul a adus în discuție terenul de la Snagov deținut de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, împreună cu fratele ei, Bogdan Grădinaru. Pe acest teren este planificat un cartier rezidențial, iar subiectul a stârnit reacții și controverse în spațiul public.

„Are o parcelă și sora mea. Normal că i se pare și ei absurd că nu obținem acest certificat de atestare fiscală”, a explicat Bogdan Grădinaru.

Potrivit publicației, el ar fi plătit 10.000 de euro pentru lotul său, dar dreptul de proprietate nu i-a fost încă recunoscut în mod oficial. Situația apare în contrast cu declarațiile premierului Ilie Bolojan, care a subliniat importanța ca cetățenii să-și achite obligațiile fiscale pentru susținerea proiectelor locale.