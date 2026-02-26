Nicușor Dan, executat silit pentru că nu și-ar fi achitat impozitul pe un teren

Președintele Nicușor Dan ar fi fost supus procedurii de executare sili pentru neplata impozitului aferent unui teren de 7.460 mp din Predeal, potrivit publicației lGândul. Documentele citate arată că suma restantă pentru anul 2026 s-ar ridica la aproximativ 280 de lei.

Nicușor Dan se regăsește pe lista a 511 persoane din Predeal care nu și-au achitat impozitele și taxele locale. Ca urmare, pe 28 ianuarie 2026, primăria l-a informat că a fost inițiată procedura de executare silită, prin emiterea somațiilor și a titlurilor de executare, pentru recuperarea creanțelor fiscale.

Documentele arată că datoria totală a lui Nicușor Dan pentru terenul din Predeal este de 280,52 lei, din care 265 lei reprezintă impozitul pe teren extravilan, aproximativ 15 lei cheltuieli de executare, 138,46 lei restanțe din anii anteriori și 110 lei debitul aferent anului 2026.

Deși suma nu este mare, situația ridică probleme de principiu, mai ales în contextul apelurilor autorităților la plata la timp a taxelor și impozitelor, arată sursa.

O altă controversă este legată de încadrarea juridică a terenului. În declarația de avere depusă în iunie 2025, Nicușor Dan a raportat terenul ca „intravilan”.

În schimb, informațiile oficiale furnizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Brașov îl încadrează la categoria „extravilan”. Această diferență este semnificativă din punct de vedere urbanistic și fiscal, deoarece terenurile intravilane permit construcții mai flexibile, în timp ce cele extravilane sunt supuse unor reguli mai stricte.

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, executarea silită este aplicată de autoritățile fiscale locale, prin direcțiile de taxe și impozite, în cazul neplății obligațiilor bugetare, cum ar fi impozitele, taxele sau amenzile. Procedura începe cu emiterea unei somații și a unui titlu executoriu.

Dacă debitorul nu achită sumele datorate în termen de 15 zile, autoritățile pot dispune poprirea veniturilor sau a conturilor bancare, precum și sechestrul bunurilor mobile sau imobile. Procedura se oprește numai după achitarea integrală a datoriei, inclusiv a majorărilor și cheltuielilor de executare, toate costurile fiind suportate de debitor.

Nicușor Dan a cumpărat în 2007 un teren intravilan de 7.460 mp în zona Cioplea, Predeal, pentru care a plătit 170.000 de euro. Din această sumă, 100.000 de euro au provenit dintr-un credit bancar, pentru care președintele Capitalei continuă să achite ratele lunar.

„Am un teren la Predeal care valorează aproximativ 200.000 de euro. În perioada de boom a ajuns la 500.000 de euro, dar nu am vrut să-l vând, am decis să mai aștept. Dacă l-aș vinde, aș scăpa de datorii și mi-ar mai rămâne și bani”, declara el la Antena 3 CNN.