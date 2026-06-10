Reacția lui Nicușor Dan după ședința de urgență de la NATO

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat public în urma celei mai recente reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, desfășurată la sediul NATO din Bruxelles. Discuțiile la nivel înalt au fost concentrate pe gestionarea riscurilor din regiunea Mării Negre, o zonă care a devenit extrem de vulnerabilă în contextul conflictului din vecinătate. Șeful statului a subliniat că securitatea în acest perimetru este vitală atât pentru stabilitatea națională, cât și pentru întreaga alianță.

„Salut rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, dedicată situației de securitate la Marea Neagră, o temă foarte importantă pentru România și pentru NATO. Aliații au exprimat ferm solidaritatea cu Romania după incidentele recente cu drone”, a transmis liderul de la Cotroceni pe Facebook.

Situația tensionată provocată de acțiunile militare ale Federației Ruse în Ucraina generează în continuare vulnerabilități majore pentru spațiul euro-atlantic. În acest context, importanța strategică a Mării Negre a fost reafirmată la Bruxelles, fiind necesare măsuri concrete pentru descurajarea oricăror agresiuni.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special la Marea neagră, regiune de importanță strategică pentru Alianță”, a explicat Nicușor Dan în mesajul său.

Pentru a face față noilor provocări de securitate, Bucureștiul insistă pe o suplimentare a forțelor și a echipamentelor defensive pe teritoriul național. Președintele a punctat că prioritatea actuală o reprezintă sistemele de apărare împotriva dispozitivelor aeriene și maritime fără pilot, un domeniu în care și România investește masiv prin programe proprii de achiziții.

„De aceea, este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților și a evidențiat că țara noastră are, la rândul său, în derulare inițiative, proiecte și achiziții importante în acest sens”, a completat șeful statului.

Discuțiile din Consiliul Nord-Atlantic vor avea și un rezultat practic pe termen mediu. Membrii alianței au stabilit să urgenteze planurile strategice care vizează combaterea pericolelor asimetrice, astfel încât deciziile finale de sprijin pentru statele din prima linie să fie adoptate oficial la viitoarea reuniune la vârf din Turcia.

„În cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliații vizați”, se mai arată în comunicarea oficială.

Pe lângă componenta pur militară, securizarea Mării Negre are o miză economică uriașă pentru independența energetică a întregului continent. Monitorizarea atentă a acestei regiuni asigură protecția exploatărilor strategice de gaze naturale, vitale în actualul climat geopolitic.

„Securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, precum Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Aceasta temǎ a fost parte a discuției de astăzi”, a precizat președintele.

În încheiere, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre de a colabora strâns cu partenerii internaționali pentru consolidarea întregului Flanc Estic și a transmis mulțumiri conducerii alianței pentru deschidere.

„România va continua să conlucreze cu Aliații pentru o Mare Neagră mai sigură și pentru un Flanc Estic mai bine apărat. Mulțumesc Secretarului General, Mark Rutte și tuturor Aliaților pentru contribuțiile constructive și angajamentele avute în vedere!”, a conchis șeful statului.