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Mesaj ferm de la Bruxelles după incidentul din Constanța. Ursula von der Leyen spune că România se confruntă cu amenințări tot mai mari.

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Mesaj ferm de la Bruxelles după incidentul din Constanța. Ursula von der Leyen spune că România se confruntă cu amenințări tot mai mari.Ursula von der Leyen / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis vineri un mesaj de susținere pentru România, după ce o dronă maritimă a ajuns în portul Constanța și s-a autodetonat, la doar o săptămână după incidentul în care o dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Mesajul vine într-un context de îngrijorare tot mai mare privind impactul războiului din Ucraina asupra statelor aflate pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO.

Autoritățile române au confirmat că explozia produsă în portul Constanța nu s-a soldat cu victime, însă incidentul a declanșat noi discuții despre securitatea regiunii Mării Negre.

Ursula von der Leyen: Este o consecință directă a războiului Rusiei

Într-un mesaj publicat după incident, șefa Executivului european a afirmat că evenimentele recente demonstrează că efectele conflictului declanșat de Rusia nu mai afectează doar Ucraina.

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„La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis Ursula von der Leyen.

Oficialul european a subliniat că situația reprezintă o amenințare tot mai mare pentru statele aflate la granița estică a Uniunii Europene și că răspunsul european trebuie să fie adaptat noilor riscuri de securitate.

Investiții europene în sisteme anti-dronă și apărare aeriană

Potrivit președintei Comisiei Europene, Uniunea Europeană accelerează investițiile în sisteme anti-dronă, apărare aeriană și mecanisme de avertizare timpurie.

„Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută. Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea a adăugat că instrumentul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, va contribui la întărirea securității României și a întregii Uniuni Europene.

Ce s-a întâmplat în portul Constanța

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă maritimă utilizată în războiul din Ucraina s-a autodetonat vineri dimineață în portul Constanța.

Zona fusese deja izolată și evacuată de autorități, după intervenția serviciilor de informații, a Gărzii de Coastă și a structurilor militare. Nu au fost raportate victime sau pagube majore.

Autoritățile au precizat că aparatul nu aparținea armatei române și nu avea legătură cu exercițiile militare desfășurate recent în Marea Neagră.

Incidentul vine după atacul cu dronă de la Galați

Explozia din Constanța are loc la numai o săptămână după ce o dronă care participa la un atac asupra Ucrainei a pătruns pe teritoriul României și a lovit un bloc de locuințe din Galați.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, iar incidentul a provocat reacții la nivel european și nord-atlantic. Ursula von der Leyen a afirmat atunci că războiul Rusiei „a depășit încă o limită”, iar NATO și Uniunea Europeană și-au exprimat sprijinul pentru România.

Creșterea numărului de incidente legate de drone în apropierea granițelor României amplifică preocupările privind securitatea regiunii Mării Negre și protecția infrastructurii critice aflate pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO.

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