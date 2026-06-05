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Ambasada Rusiei, prima reacție după explozia dronei din Portul Constanța

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Ambasada Rusiei, prima reacție după explozia dronei din Portul Constanța
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Din cuprinsul articolului

Ambasada Rusiei în România a avut o primă reacție, în urmă cu puțin timp, pe Facebook, la explozia dronei marine din Portul Constanța.

Ambasada Rusiei acuză MApN că difuzează informații trunchiate

Ambasada Federației Ruse s-a folosit de prilej pentru a acuza Ucraina că folosește drone marine pentru „comiterea de acte teroriste” asupra navelor civile.

În plus, reprezentanța diplomatică rusească acuză, voalat, Ministerul Apărării Naționale din România de prezentare trunchiată a informațiilor cu privire la acest incident.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră”, au scris reprezentanții Rusiei.

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Ambasada Rusiei spune că nu are nicio legătură cu incidentul de la Constanța

„Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a mai comunicat, în postare, Biroul de Presă al Ambasadei Federației Ruse la București.

Reamintim că, în această dimineață, o dronă marină a fost găsită în Dana 78 a Portului Constanța. Ulterior, drona maritimă a explodat.

Ambasada Rusiei, Centrul Rus

Sursa foto: Ambasada Rusiei

Autoritățile au instituit planul roșu și au cerut evacuarea zonei.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, cel puțin potrivit informațiilor disponibile până la acest moment.

Consulatul Rusiei de la Constanța a fost închis după incidentul de la Galați

Postarea publicată de Ambasada Rusiei vine în contextul disputei cu autoritățile române cu privire la drona aeriană rusească ce a căzut pe un bloc din Galați, incident care s-a soldat cu rănirea a două persoane dintr-un apartament de la ultimul etaj.

România a decis, după incident, să-l declare persona non grata pe consulul Rusiei de la Constanța, și să închidă Consulatul Federației Ruse din localitate.

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